Formula 1 | Alpine, Ocon a podio a Monte Carlo: “Non ho parole, è stato un weekend perfetto”

da Monte Carlo, Monaco

E’ al settimo cielo, e non può essere altrimenti Esteban Ocon, terzo e quindi sul podio più importante del mondo, quello del Gran Premio di Monaco. Il pilota dell’Alpine, partito appunto dalla terza casella in griglia è riuscito a tenere i nervi ben saldi nonostante la forte pressione esercitata da Sainz nella prima parte di gara, rischiando anche un contatto alla chicane dopo il tunnel. L’arrivo della pioggia poi ha posto il francese davanti a un’ulteriore sfida, ma tutto è andato per il meglio e questo risultato è più che meritato.

“Non ho parole per descrivere questo weekend – ha detto Ocon in mixed zone. Sono sulle nuvole: è stato un fine settimana perfetto, abbiamo sempre preso la decisione giusta, sin dalle libere. Non è stato facile tenere questo podio, e la toccata con Carlos alla chicane poteva far sì che questa gara finisse molto presto. Poi un altro casino con l’arrivo della pioggia, ma siamo riusciti a tenere la posizione e il podio, ma anche lì si è creata una chance per perderlo, ma è andata bene, anche perché non abbiamo fatto errori sotto pressione”.