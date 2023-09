F1 | Villadelprat attacca Leclerc: non è magico, Sainz gli può stare sempre davanti

Dalla Spagna arriva un vero e proprio endorsement per Carlos Sainz, la cui posizione in seno alla Ferrari è fortemente caldeggiata dai media iberici. Joan Villadelprat, ex capo meccanico Ferrari negli anni ’80 e manager Benetton negli anni ’90, attualmente opinionista, ha parlato tramite le colonne del quotidiano El Confidencial, sostenendo che a Monza, nel GP di Italia, Sainz abbia “messo le palle sul tavolo” (testuale) dimostrando a tutti quale sia il suo reale valore e come possa stare davanti a Leclerc. Per Villadelprat Leclerc non ha più talento rispetto a Sainz.

Le parole di Villadelprat, a dir poco incendiare, rischiano di creare ancora più malumori in un ambiente già diviso da questa sorta di derby in rosso, con i due piloti che formalmente vanno d’amore e d’accordo, ma con il sospetto che il loro rapporto sia già leggermente incrinato, se consideriamo anche i malumori della famiglia Sainz (assai invadente) sul mancato ordine di squadra a Monza e sulla libertà concessa a Charles di attaccare il compagno di scuderia.

A Monza abbiamo visto cosa può fare Carlos, quello che tutti ci aspettiamo. Ha messo le palle sul tavolo, ha sbattuto i pugni, ha dimostrato di poter stare costantemente davanti a Leclerc – le parole di Villadelprat – Sainz ha fatto una qualifica eccezionale. Ha messo a tacere molte speculazioni, quelle secondo cui Leclerc è il ragazzo più “bello”, ma forse ce ne sono altri di “belli” come lui. Questa storia che Carlos sia un bravo passista, lavoratore, affidabile, ma che ad avere la scintilla, la magia e il talento sia Charles, beh… Leclerc non è stato così magico. Sainz ha dimostrato di essere velocissimo anche sul giro secco. E in gara si è difeso in modo brutale su Verstappen e ancora più duro con il team mate. Aveva le gomme a pezzi, la Rossa soffre il degrado e si è visto arrivare Perez e Lelerc. In Ferrari dicono che il duello tra Sainz e Leclerc sia stato divertente e pulito? Se lo dicono loro, va bene…forse sarebbe stato più opportuno non mettere a rischio un terzo e quarto posto di questi tempi. Da manager se ho due macchine alla stessa velocità non lascio che i piloti litighino tra di loro, rischiando di fare un disastro. Chissà se avremmo visto la stessa scelta con Leclerc davanti a Sainz. Dubito”.