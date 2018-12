F1 | Valtteri Bottas all’Artic Rally in Lapponia con la Ford Fiesta WRC

Valtteri Bottas si dà al Rally. State tranquilli, sarà solo un’apparizione prima dei test invernali di Formula 1. Il finlandese della Mercedes infatti ha accettato l’invito a partecipare all’Artic Rally che si terrà in Lapponia, Finlandia, dal 24 al 26 gennaio. Così come Raikkonen, Hakkinen e Rosberg un altro finlandese proverà il mondo del Rally e lo farà con una Ford Fiesta WRC del team M-Sport, vettura simile a quella con la quale Sebastian Ogier ha vinto gli ultimi due mondiali. Bottas avrà Timo Rautiainen come co-pilota.

“Per me sarà un mondo totalmente nuovo – ha detto Bottas – visto che non ho mai avuto esperienze una macchina del mondiale Rally. Eppure, nonostante sia un pilota vai sempre piano al di fuori della tua macchina da corsa. Ringrazio tutti per l’opportunità, è sempre bello correre”.