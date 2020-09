F1 | T-shirt Breonna Taylor, nessuna indagine per Hamilton

Lewis Hamilton è stato l’autentico protagonista del Gran Premio di Toscana, disputato domenica sul tracciato del Mugello. Non solo perché l’inglese ha conquistato la vittoria, che lo ha portato a un solo trionfo dal record dei 91 successi di Michael Schumacher, ma anche per la t-shirt indossata sul podio sulla quale chiedeva l’arresto degli agenti di polizia che nel marzo scorso hanno sparato Breonna Taylor ferendola mortalmente.

Nelle scorse ore diversi organi di informazione avevano riportato l’indiscrezione secondo cui l’alfiere della Mercedes, nonché campione del mondo, era finito sotto i riflettori della FIA che stava valutando un’eventuale inchiesta su quanto accaduto subito dopo la conclusione della gara del Mugello.

Invece, in base a quanto riportato dal portale britannico Race Fans, non ci sarà alcuna indagine nei confronti di Hamilton: dagli steward infatti non è partita alcuna segnalazione riguardo questo episodio. Intanto il pilota della Stella, attraverso Instagram, ha ribadito che continuerà la sua personale battaglia: “Non mi fermerò, non mollerò, non rinuncerò a usare questa piattaforma per far luce su ciò che credo sia giusto”.