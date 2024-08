F1 | Sebastian Vettel ritorna in Formula 1 con Audi?

Sebastian Vettel potrebbe rientrare clamorosamente in Formula 1, diventando pilota ufficiale dell’Audi. A lanciare questa importante indiscrezione di mercato è stata la testata austriaca OE24. La casa dei quattro anelli, che sarà a pieno regime nella top class dal 2026 in partnership con la Sauber, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit, è alla ricerca di un pilota da affiancare a Nico Hulkenberg che a fine 2024 lascerà la Haas per unirsi alla Sauber.

Quel sedile ancora vacante, il cui profilo era stato individuato in Carlos Sainz, con lo spagnolo che però ha deciso deciso di sposare il progetto tecnico della Williams dove ha sottoscritto un contratto pluriennale, potrebbe essere occupato proprio da Vettel. Il quattro volte campione del mondo, che si è congedato dal mondo della Formula 1 a fine 2022 dopo un biennio poco soddisfacente in Aston Martin, potrebbe dunque rientrare nella top class andando così a formare una line up tutta tedesca con Hulkenberg.

In Audi Vettel ritroverebbe due vecchie conoscenze. Johathan Wheatley, con il quale ha condiviso l’esperienza vincente in Red Bull e che diventerà il nuovo team principal dell’Audi, e Mattia Binotto che è stato a capo della Gestione Sportiva della Ferrari quando il tedesco vestiva di rosso. Binotto dallo scorso 1 agosto è diventato capo del progetto Audi Formula 1 in seguito gli addi di Andrea Seidl e di Oliver Hoffmann.