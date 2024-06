F1 | Sargeant: passaggio all’Indycar nel 2025?

Salvo clamorosi colpi di scena, questa sarà l’ultima stagione in Formula 1 per Logan Sargeant. I risultati con la Williams sono deludenti e il clima non è certo dei migliori da quanto il team britannico ha ceduto la macchina di Sargeant ad Alex Albon nel Gran Premio d’Australia. E’ ormai certo infatti che l’americano verrà sostituito (probabilmente da Carlos Sainz) dalla prossima stagione e secondo quanto riportato dal giornalista olandese Jeroen Demmendaal, per Sargeant potrebbero aprirsi le porte dell’Indycar.

“Un annuncio formale dovrebbe arrivare a luglio, prima della pausa estiva”, ha ipotizzato la fonte.

L’americano si unirà ad altri ex piloti della F1 tra cui Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Romain Grosjean, Takuma Sato, oltre ad altri nomi noti nell’ambiente Indycar.

