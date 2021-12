F1 | Renault e Castrol celebrano la loro 100° gara in Formula 1

Il Gruppo Renault e Castrol celebreranno una tappa importante della loro collaborazione in occasione del Gran Premio di Arabia Saudita in cui correranno insieme il loro centesimo Gran Premio di Formula 1. Le due A521 di Alpine F1 Team recheranno un logo dedicato, “100 races” sul cofano motore, e un logo inedito “Renault raccomanda Castrol” sull’alettone posteriore, consolidando così la partnership tra le due marche.

Castrol è fornitore ufficiale di lubrificanti della scuderia dal 2017, dopo il ritorno del Gruppo Renault in Formula 1. Per circa cinque stagioni, Castrol ha sostenuto le attività di Alpine F1 Team progettando lubrificanti avanzati che hanno contribuito a migliorare l’efficienza e le prestazioni odierne sviluppando, al tempo stesso, anche quelle delle auto da corsa e di serie del futuro.

bp e Castrol forniscono carburanti, oli motore, oli per trasmissioni ed idraulici, lubrificanti e liquidi per freni all’avanguardia nonché un’ampia gamma di lubrificanti industriali ad alte prestazioni ai centri tecnici del team di Enstone e Viry-Châtillon dal 2017.

Anche fuori dai circuiti, il Gruppo Renault ha scelto Castrol come partner mondiale del servizio post-vendita per gli oli motore e i lubrificanti, tramite una gamma di prodotti Renault-Castrol in co-branding, che consentono ai clienti e ai concessionari Renault di tutto il mondo di contare sulle tecnologie di punta provenienti dal mondo delle gare. Le due aziende lavorano insieme anche per individuare future collaborazioni nel settore della mobilità in forte evoluzione.

A. S. Ramchander, Vicepresidente Marketing di Castrol: «Siamo molto più di un semplice logo sulla monoposto, essendo partner ufficiali. L’obiettivo ambizioso del Gruppo Renault per Alpine è quello di essere la migliore scuderia di Formula 1 e noi di Castrol condividiamo questa visione. Siamo molto felici di celebrare questo traguardo con il Gruppo Renault e facciamo i nostri migliori auguri al team per questo weekend di gara.»

Hakan Dogu, Direttore Commerciale Post Vendita del Gruppo Renault: «Questo weekend segna una tappa importante per il Gruppo Renault e Castrol, due marche di primo piano nelle tecnologie di punta. Più di un numero, 100 Gran Premi rappresentano la maturità della nostra partnership che ci consente di spingere oltre i limiti tecnologici, sia nei circuiti di Formula 1 che sulle strade. I miei migliori auguri di successo a Fernando ed Esteban per la gara!»

Laurent Rossi, CEO di Alpine: «Castrol e bp sono stati partner leali e molto importanti in queste cento gare. Siamo orgogliosi della nostra partnership, che ha contribuito a compiere importanti passi avanti sul piano tecnologico e prestazionale con un grande impatto sulla nostra avventura come team. Insieme abbiamo conseguito i nostri primi piazzamenti sul podio e ci siamo aggiudicati la nostra prima vittoria. Non vediamo l’ora di affrontare un futuro radioso, fatto di innovazione, visione e nuovi successi. Al di là dei circuiti, siamo orgogliosi di trasmettere i vantaggi di queste innovazioni anche ai numerosi utenti dei nostri veicoli di serie presenti e futuri.»