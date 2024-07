F1 | Perez a muro in Ungheria: l’incidente che rischia di costargli il sedile in Red Bull [VIDEO]

F1 Perez GP Ungheria – Sabato da libro nero per Sergio Perez all’Hungaroring, teatro del prossimo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il messicano, già nel primo tentativo in Q3, ha perso il controllo della vettura in uscita di curva 8, finendo violentemente contro le barriere esterne.

Un episodio che ha provocato non solo molti danni alla vettura, ma anche la sua esclusione dalla Q2 in un fine settimana estremamente delicato per il prosieguo della sua carriera in Red Bull. Helmut Marko, furente al termine della qualifica, non ha nascosto il proprio malcontento per il risultato del messicano e non è escluso che l’episodio di oggi possa portarlo a perdere il proprio sedile a partire da Spa.

Perez, ricordiamo, nella gara di domani scatterà dalla 16° posizione. Appuntamento alle 15.00, su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo round mondiale sul tracciato dell’Hungaroring.