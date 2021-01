F1 | Nessun test privato per Vettel, Szafnauer: “Faremo tutto il possibile per integrarlo nel team”

Dal primo gennaio per Aston Martin, che prenderà in griglia il posto della Racing Point, e per Sebastian Vettel è iniziato un nuovo percorso professionale in Formula Uno da percorrere insieme. Il quattro volte campione del mondo, che dopo sei stagioni ha salutato la Ferrari per approdare Oltremanica dove ha preso il sedile di Sergio Perez, dovrà pazientare ancora qualche mese per potersi mettere alla guida della sua nuova vettura.

La scuderia britannica infatti, come avverrà per la McLaren con Ricciardo, non avrà la possibilità di far girare in una sessione di test privato il loro nuovo alfiere non disponendo di vecchie monoposto.

“Anche noi non abbiamo la possibilità di guidare una macchina di due anni fa – ha dichiarato il team principal Otmar Szafnauer, citato da Formula1.com – Quindi faremo tutto il possibile con Seb per integrarlo nel team, faremo anche un sacco di lavoro al simulatore e poi utilizzeremo al meglio delle nostre caapcità i tre giorni di test che abbiamo a disposizione per prepararlo alla prima gara”.