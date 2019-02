F1 | Mercedes studia una W10 camuffata per il filming day del 13 febbraio?

Potrebbe avere delle clamorose sorprese la W10 che vedremo in pista nelle prossime sessioni di test pre-season sul tracciato di Barcellona.

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, infatti, la Scuderia quattro volte campione del mondo ha avviato un importante dibattito sulla livrea della futura W10, pubblicando sui social uno scatto della nuova ala anteriore verniciata con una grafica completamente inedita.

Da notare che l’appendice è stata colorata con un grigio scuro, profondamente diverso rispetto a quello utilizzato dal team dal 2010 a oggi, e con delle grafiche “camo” verde acqua simil Petronas.

Una novità che ha destato parecchi sospetti, ma che però non dovrebbe riguardare la macchina che scenderà in pista sul tracciato di Melbourne, visto che la Mercedes dovrebbe adottare questo particolare design nel corso del filming day che sarà eseguito a Silverstone giorno 13 febbraio (l’obiettivo sarebbe quello di camuffare le linee della W10.ndr) e nelle otto giornate di lavoro pre-season al Circuit de Montmelò.

Non ci resta che attendere per scoprire quale spiegazione darà la Scuderia campione del mondo al tweet rilasciato ieri.

Silver is so last season… 👌#WelcomeW10 pic.twitter.com/daTy26Tivd

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 5 febbraio 2019