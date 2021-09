F1 | Mercedes, delusione per Hamilton: “Errori che non ti aspetti da un campione”

Qualifica davvero sfortunata per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è rimasto in testa al gruppo nelle prime due sessioni sul bagnato, ma qualcosa non ha evidentemente funzionato in Q3. Hamilton rientra ai box dopo un primo tentativo su gomma intermedia, ma in entrata pit-lane danneggia la sua ala anteriore sinistra toccando il muro. Caos al box sulla piazzola di sosta, con il team che cerca di sostituire l’ala e Bottas in arrivo per il cambio gomme. Hamilton rientra in pista con il cronometro che scorre sul tabellone, e a causa delle gomme da asciutto troppo fredde dopo l’out-lap, perde ala sua W12 in curva 17. Crono totalmente rovinato per lui, che rimedia soltanto la. quarta posizione. Hamilton scatterà dalla seconda fila alle spalle della nuova generazione di piloti: Lando Norris e Carlos Sainz davanti, e George Russell, suo prossimo compagno di squadra, accanto a lui in terza posizione. Recuperare alla partenza sarà fondamentale se il campione del mondo vuole sperare di aumentare il gap in classifica dal leader del mondiale Max Verstappen, che scatterà invece dal fondo della griglia.

“Ho fatto un errore in pit-lane e sono incredibilmente deluso. Fino a quel momento, ero nel ritmo, ero davanti e sono davvero dispiaciuto per il team qui e in fabbrica, perché ovviamente non sono errori che ti aspetti da un campione – ha ammesso Lewis – è andata così e farò del mio meglio domani per cercare di rimediare. Alla fine, la pista era così scivolosa e non avendo né temperatura né tempo per un secondo giro di riscaldamento, non siamo riusciti a segnare un buon tempo.

“Le vetture davanti hanno mostrato un buon ritmo, domani non sarà per niente facile. Dirò le mie preghiere, sperando che la nostra vettura possa essere riparata e pronta per domani. Questi episodi ci mettono alla prova, e super mi senta in uno stato terribile adesso, cercherò di trasformare il tutto in energia positiva e dare il meglio possibile. Abbiamo comunque un britannico in pole, è fantastico, congratulazioni a Lando” ha terminato il campione del mondo.