F1 | GP Turchia: Lewis Hamilton è campione del mondo!

Lewis Hamilton, con una gara capolavoro ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Turchia ed è campione del mondo per la settima volta in carriera. La pista bagnata fortunatamente non ha condizionato la gara ma anzi, ci ha regalato delle bellissime emozioni.

Completano il podio un bravissimo Sergio Perez su Racing Point e la Ferrari di Sebastian Vettel che ha ottenuto il terzo posto proprio sul finale, complice un errore di Charles Leclerc, quarto all’arrivo.

Buona prestazione per Carlos Sainz che ha concluso in quinta posizione. Lo spagnolo della McLaren ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e di Alex Albon.

Ottava posizione per l’altra McLaren di Lando Norris, seguito da Lance Stroll (che ha dominato la gara per molti giri ma a causa del graining alle gomme, ha perso molte posizioni) e da Daniel Ricciardo che chiude la TOP 10 dei tempi.

Gran Premio di Turchia: i risultati della gara