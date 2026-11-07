F1 GP Brasile | Leclerc-Camara: che rischio! [VIDEO]

Momenti di tensione durante le FP2 del Gran Premio del Brasile. Charles Leclerc ha rischiato un contatto ad alta velocità con Rafael Camara, protagonista di un episodio che ha costretto il pilota della Ferrari a una manovra improvvisa per evitare l’impatto.

L’episodio è avvenuto sul circuito di Interlagos, nel corso della sessione di prove libere del venerdì. Il pilota brasiliano non si è spostato dalla traiettoria mentre Leclerc sopraggiungeva a velocità decisamente superiore. Il ferrarista, trovandosi davanti la vettura di Camara, è stato costretto a una manovra d’emergenza per evitare il contatto.

Per scongiurare l’incidente, Charles ha dovuto allargare la propria traiettoria e portare la monoposto fuori pista, passando sul verde. Una situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto considerando la velocità alla quale procedeva la Ferrari in quel momento.

Leclerc incredulo dopo il rischio contatto: il team radio

La reazione di Leclerc non si è fatta attendere. Una volta superato il momento di pericolo, il pilota monegasco ha manifestato tutta la propria sorpresa via radio, rivolgendosi al muretto Ferrari con una domanda piuttosto eloquente:

“E questo cosa diavolo significa?”.

La manovra di Camara, che non ha liberato la traiettoria nonostante l’arrivo della Ferrari, ha infatti costretto Leclerc a una deviazione improvvisa per evitare conseguenze ben più serie.

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere e mostra chiaramente quanto sia stato necessario l’intervento del pilota Ferrari per scongiurare un possibile incidente.

Interlagos, un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza

Le prove libere rappresentano anche un momento fondamentale per verificare il comportamento delle monoposto in pista e le dinamiche tra vetture impegnate in programmi differenti. Tuttavia, situazioni come quella verificatasi tra Camara e Leclerc ricordano quanto sia importante prestare attenzione agli avvisi e alle condizioni del traffico, soprattutto su un circuito impegnativo come Interlagos.

Per Leclerc, fortunatamente, tutto si è risolto senza conseguenze. Resta però il brivido per un episodio che avrebbe potuto avere un epilogo decisamente diverso.

Il Gran Premio del Brasile prosegue così con un altro momento di tensione nel fine settimana di Interlagos.

Cosa è successo tra Leclerc e Camara nelle prove libere del GP Brasile 2026?

Durante le prove libere a Interlagos, Camara non si è spostato dalla traiettoria mentre sopraggiungeva Charles Leclerc. Il pilota Ferrari ha dovuto effettuare una manovra improvvisa per evitare il contatto.

Perché Leclerc è finito sul verde a Interlagos?

Il ferrarista ha dovuto allargare la propria traiettoria e utilizzare la parte verde della pista per evitare la monoposto di Camara, che non aveva liberato il passaggio.

Cosa ha detto Leclerc via radio dopo l’episodio?

Dopo aver evitato l’incidente, Charles Leclerc ha manifestato il proprio disappunto via radio con una frase eloquente: «E questo cosa diavolo significa?».

Leclerc ha avuto un incidente con Camara in Brasile?

No, nonostante il rischio di contatto, Leclerc è riuscito a evitare l’impatto con la vettura di Camara. L’episodio si è risolto senza conseguenze per il pilota Ferrari.

Quando è avvenuto l’episodio tra Leclerc e Camara?

L’episodio si è verificato durante la sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio del Brasile 2026, sul circuito di Interlagos.