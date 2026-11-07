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DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 3

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos

di Jessica Cortellazzi7 Novembre, 2026
DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 3

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 15:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

DIRETTA FP3 GP BRASILE DALLE 15:30

16:30 BANDIERA A SCACCHI! Grazie per averci seguito. Qualifiche alle 19

16:25 5 MINUTI AL TERMINE

16:22 TOP 10 (tutti con soft): Verstappen, Antonelli, Norris, Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Lawson, Hadjar e Bortoleto

16:20 Ferrari ancora al lavoro sulla Ferrari di Hamilton

16:16 Antonelli primo in 1:11.647 con soft, Leclerc quarto mentre Verstappen passa in testa con 1:11.647

16:14 Russell al comando con 1:11.106 con soft, Piastri in seconda posizione

16:05 Hamilton scende dalla macchina

16:04 Hamilton ancora al box per problemi

15:58 Penalità per Leclerc e Hamilton per cambio motore endotermico:

F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo

15:53 TOP 10: Antonelli M, Verstappen M, Leclerc M, Russell M, Lawson M, Piastri M, Norris M, Hamilton M, Hadjar M e Lindblad M

15:50 Antonelli torna davanti in 1:12.214 con media, Hamilton al box perché sente molte vibrazioni

15:48 Verstappen al comando con 1:12.284

15:43 Leclerc al comando con 1:12.439 con media

15:40 Antonelli primo in 1:12.497 con media, Leclerc è secondo a due decimi

15:39 Norris primo in 1:13.064 con media

15:37 Lindblad primo in 1:13.281 con gialla davanti a Russell e Bearman

15:36 Tempi ancora alti con Hulkenberg al comando in 1:14.933 con media davanti a Colapinto e Perez. Quarto Russell davanti ad Antonelli, segue Leclerc

15:30 SEMAFORO VERDE! Partono le FP3 a Interlagos

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Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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