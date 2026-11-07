DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 3
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos
Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 15:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
DIRETTA FP3 GP BRASILE DALLE 15:30
16:30 BANDIERA A SCACCHI! Grazie per averci seguito. Qualifiche alle 19
16:25 5 MINUTI AL TERMINE
16:22 TOP 10 (tutti con soft): Verstappen, Antonelli, Norris, Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Lawson, Hadjar e Bortoleto
16:20 Ferrari ancora al lavoro sulla Ferrari di Hamilton
16:16 Antonelli primo in 1:11.647 con soft, Leclerc quarto mentre Verstappen passa in testa con 1:11.647
16:14 Russell al comando con 1:11.106 con soft, Piastri in seconda posizione
16:05 Hamilton scende dalla macchina
16:04 Hamilton ancora al box per problemi
15:58 Penalità per Leclerc e Hamilton per cambio motore endotermico:
F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo
15:53 TOP 10: Antonelli M, Verstappen M, Leclerc M, Russell M, Lawson M, Piastri M, Norris M, Hamilton M, Hadjar M e Lindblad M
15:50 Antonelli torna davanti in 1:12.214 con media, Hamilton al box perché sente molte vibrazioni
15:48 Verstappen al comando con 1:12.284
15:43 Leclerc al comando con 1:12.439 con media
15:40 Antonelli primo in 1:12.497 con media, Leclerc è secondo a due decimi
15:39 Norris primo in 1:13.064 con media
15:37 Lindblad primo in 1:13.281 con gialla davanti a Russell e Bearman
15:36 Tempi ancora alti con Hulkenberg al comando in 1:14.933 con media davanti a Colapinto e Perez. Quarto Russell davanti ad Antonelli, segue Leclerc
15:30 SEMAFORO VERDE! Partono le FP3 a Interlagos
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui