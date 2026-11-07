F1 | Barrichello: “In Ferrari serve armonia, non serve farsi la guerra” [VIDEO]

La Ferrari ha bisogno di ritrovare serenità e compattezza per tornare a vincere. È questo il messaggio lanciato da Rubens Barrichello alla vigilia del Gran Premio del Brasile. L’ex pilota della Scuderia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a Interlagos, ha commentato il momento attraversato dalla squadra di Maranello, reduce da un fine settimana complicato in Messico, anche per le tensioni emerse tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Una situazione che non è passata inosservata e sulla quale Barrichello ha voluto esprimere il proprio punto di vista, partendo da un concetto che considera fondamentale per qualsiasi squadra che ambisca al successo in Formula 1: l’armonia interna. Il brasiliano conosce bene le dinamiche di Maranello, avendo condiviso con Michael Schumacher gli anni più vincenti della Ferrari nei primi anni Duemila.

“Non conosco le dinamiche, ma serve armonia per vincere”, ha spiegato Barrichello, senza entrare direttamente nelle questioni interne alla squadra. Un messaggio accompagnato da un’altra considerazione sulle gerarchie tecniche del campionato: “La Rossa è competitiva, la Mercedes è forte ma non è dominante. Non c’è bisogno di farsi la guerra”.

Ferrari, Barrichello indica la strada per tornare a vincere

Le parole dell’ex ferrarista arrivano in un momento delicato per la Scuderia. Il confronto interno tra Hamilton e Leclerc, alimentato dagli episodi del Gran Premio del Messico, ha riportato l’attenzione sulla gestione dei due piloti e sulla necessità di evitare che le ambizioni individuali finiscano per danneggiare il lavoro collettivo.

Barrichello, pur precisando di non conoscere quello che accade quotidianamente all’interno dell’attuale struttura Ferrari, ha voluto ricordare quanto sia importante mantenere un ambiente unito. La competitività della monoposto, secondo la sua analisi, non rappresenta un ostacolo insormontabile rispetto alla concorrenza.

La Mercedes è una rivale particolarmente forte, ma non imbattibile. Per questo motivo, secondo il brasiliano, la Ferrari non dovrebbe alimentare ulteriori tensioni proprio mentre cerca di recuperare terreno e costruire le condizioni necessarie per tornare stabilmente al successo.

Il momento della Ferrari dopo le tensioni tra Hamilton e Leclerc

Le dichiarazioni di Barrichello arrivano inoltre a poche ore dal confronto avvenuto in Brasile tra Fred Vasseur, Hamilton e Leclerc. Il team principal ha incontrato entrambi i piloti per chiarire quanto accaduto in Messico e ricomporre le tensioni emerse durante il fine settimana.

Un passaggio importante per la gestione del box, soprattutto in una fase della stagione nella quale la Ferrari è chiamata a concentrarsi sul lavoro in pista senza lasciare che le incomprensioni interne diventino un ulteriore elemento di difficoltà.

Il messaggio di Barrichello è quindi diretto: il talento dei piloti e il potenziale tecnico della vettura devono essere accompagnati da un gruppo capace di lavorare nella stessa direzione. Per tornare a vincere non basta avere velocità, serve anche armonia. E a Maranello, in questo momento, è proprio da qui che bisogna ripartire.

Che cosa ha detto Rubens Barrichello sulla Ferrari?

Barrichello ha sottolineato che per tornare a vincere la Ferrari deve ritrovare armonia al proprio interno. L’ex pilota brasiliano ha invitato la squadra a evitare tensioni e contrapposizioni, ricordando quanto sia importante lavorare tutti nella stessa direzione.

Perché Barrichello parla di armonia in Ferrari?

Le dichiarazioni arrivano dopo le tensioni emerse tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante il Gran Premio del Messico. Barrichello ritiene fondamentale che i rapporti interni alla squadra non compromettano il lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi sportivi.

Come giudica Barrichello la competitività della Ferrari?

Secondo l’ex pilota brasiliano, la Ferrari dispone di una monoposto competitiva e ha le possibilità per confrontarsi con le rivali. Barrichello ha riconosciuto la forza della Mercedes, precisando però che non è una squadra dominante.

Che cosa ha detto Barrichello sulla Mercedes?

Barrichello ha riconosciuto la competitività della Mercedes, ma ha escluso che sia una squadra imbattibile. Secondo il brasiliano, la Ferrari non deve alimentare tensioni interne per affrontare una concorrenza che rimane alla portata.

Qual è il messaggio di Barrichello a Hamilton e Leclerc?

Il messaggio dell’ex ferrarista è quello di mettere da parte le contrapposizioni e lavorare insieme. Per Barrichello, l’armonia all’interno della squadra rappresenta una condizione fondamentale per tornare a conquistare vittorie in Formula 1.



