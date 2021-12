F1 | Ferrari, nessuna gerarchia tra Leclerc e Sainz. Binotto: “Sarà la pista a decretarla”

Mattia Binotto non intende, almeno al momento, creare una gerarchia in vista della nuova stagione. Il TP della Ferrari, discutendo sui ruoli che dovranno recitare Charles Leclerc e Carlos Sainz, ha sottolineato come ad entrambi sarà chiesto di essere prima o seconda guida ma che sarà la pista a decretarlo in base ai risultati che matureranno. L’ingegnere italo-svizzero ha inoltre ribadito ancora una volta come il bene della squadra debba essere come sempre anteposto al bene del singolo.

“Ai piloti do un 8 – ha dichiarato Binotto, dando i voti a Lerclerc e Sainz, durante l’incontro con la stampa di chiusura del 2021 – Chi sarà il primo o il secondo pilota verrà deciso in pista. La nostra priorità è la squadra, se uno può competere per una posizione importante ce lo dirà la pista. E non dipenderà esclusivamente dal talento o dalle capacità dei piloti, ci sono condizionamenti dovuti alla sfortuna, a incidenti o problemi tecnici. Ma non ci sarà una politica del primo e del secondo pilota”.