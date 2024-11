F1 | Ferrari, l’obiettivo è il Costruttori. Vigna: “La squadra spingerà fino ad Abu Dhabi”

Il focus della Ferrari in questo finale di stagione è tutto indirizzato alla lotta per il Costruttori. La scuderia del Cavallino, dopo il sorpasso operato ai danni della Red Bull in Messico, è diventata la principale antagonista della McLaren in questo rush conclusivo del campionato. Tra la scuderia di Woking, attuale capolista nella classifica generale, e quella di Maranello “ballano”, a sole tre gare dalla bandiera scacchi di Abu Dhabi, solamente 36 punti con ancora tre gare (e una Sprint Race) da disputare.

Discutendo dell’andamento della squadra del Cavallino il CEO della Ferrari Benedetto Vigna, intervenuto nei giorni scorsi nella call con gli analisti finanziari sui conti del terzo trimestre, ha sottolineato come il team capitanato da Frederic Vasseur andrà alla caccia del titolo marche che in bacheca manca dal lontano 2008.

“In Formula 1 le recenti vittorie e i miglioramenti ottenuti ad Austin e a Città del Messico ci hanno fornito la spinta necessaria per continuare a lottare nelle ultime gare del Campionato, sempre con le quattro ruote in strada – ha dichiarato Vigna, citato dall’Ansa – La squadra rimane concentrata e unita per spingere fino all’ultimo giro ad Abu Dhabi”.