F1 | Aston Martin, Krack sulla prima metà di stagione: “Ci aspettavamo di più”

Quello che ha visto protagonista l’Aston Martin è stato un primo tempo di stagione nettamente differente rispetto al 2023. Infatti lo scorso anno la squadra di Lawrence Stroll disputò un’ottima prima metà di campionato, dove la vettura di Silverstone era stabilmente tra quelle di vertice portando Fernando Alonso a conquistare svariati piazzamenti a podio.

Al contrario invece di quest’anno dove la monoposto inglese ha pagato un gap importante dai top team, che ha portato la AMR24 ad ottenere in una sola occasione la Top 5 in gara grazie ad Alonso nell’appuntamento di Jeddah. Discutendo delle gare finora disputate, il team principal Mike Krack ha sottolineato in tutta onestà che si aspettava risultati milgiori

“Se sono onesto con me stesso, e penso che dovremmo esserlo tutti: ci aspettavamo di più – ha dichiarato Krack, recentemente intervistato dal sito Aston Martin – Sapevamo di avere un po’ di distacco dalle auto davanti, e quanto sia difficile colmare quel divario. Non ci siamo ancora riusciti, e finché non ci riusciremo non potremo essere contenti”.