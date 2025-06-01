F1 | Ferrari, Leclerc a podio nel GP di Spagna ma è sotto investigazione!

Terzo posto per Charles Leclerc nel GRan Premio di Spagna, ottavo appuntamento stagionale del MOndiale 2025 di Formula 1. Il monegasco è stato protagonista di una gara solida, ravvivatasi nel finale con l’ingresso in pista della safety Car causata dal ritiro della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

Alla ripartenza il monegasco è riuscito a sopravanzare la Red Bull di Max Vertsappen, con l’olandese successivamente penalizzato con 10 secondi per la manovra su George Russell a curva 5, beneficiando delle due mescole di vantaggio (soft contro hard) rispetto al rivale.

Il driver della Ferrari è passato terzo sotto la bandiera a scacchi, anche se la posizione è sub iudice in quanto tra la Ferrari numero 16 e la Red Bull del campione del mondo in carica c’è stato un contatto alla ripresa della corsa che ha portato la direzione gara a mettere sotto investigazione la manovra del monegasco. Entrambi i piloti verranno ascoltati nei prossimi minuti.

“Non volevo andare troppo sull’esterno, dove mi voleva portare Max, l’ho spinto pochettino: c’è stato un piccolo contatto ma per fortuna senza conseguenza per noi – ha dichiarato Leclerc al termine della corsa – Sono davvero contento. Ieri ho sacrificato le qualifiche per avere gomme migliori e alla fine siamo stati ripagati, anche se alla fine ho dubitato. Credo che il quarto posto, in una gara normale, sarebbe stata la nostra posizione ma abbiamo avuto fortuna con la Safety Car e per una volta sono soddisfatto”.

Sull’opportunità di superare Verstappen: “Quando il mio ingegnere mi ha detto che Max avrebbe montato le dure nuove, penso che non avevano altre opzioni, ero ottimista. Perché sapevo quanto andassero male le dure. Per cui in quel momento mi sono detto: ‘Devo ripartire bene e magari ci sarà un’opportunità’. In effetti l’abbiamo avuta. Il contatto? È andata bene”.

