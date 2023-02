F1 | Ecopol nuovo partner della Scuderia Ferrari

Ferrari è lieta di annunciare la partnership pluriennale con Ecopol, che diventa Official Partner della Scuderia di Formula 1 così come del programma Ferrari Hypercar, che vedrà la 499P impegnata nel World Endurance Championship (WEC).

Ecopol è un’azienda innovativa che ha introdotto sul mercato pellicole solubili in acqua e biodegradabili, impiegate principalmente nell’industria dei prodotti per la cura della casa, che migliorano l’esperienza del consumatore in maniera sostenibile ed ecologica.

L’azienda con sede a Pistoia, in Toscana, condivide con Ferrari lo stesso approccio all’eccellenza e alle prestazioni di alto livello, con un occhio sempre attento alla riduzione delle emissioni di CO2. Il logo di Ecopol apparirà sulla livrea della SF-23, che verrà presentata ufficialmente domani, e sarà anche su quella della 499P di Maranello.