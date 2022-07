F1 | Aston Martin, Sebastian Vettel: “Questa eliminazione fa ancora più male”

Grande delusione per Sebastian Vettel nelle qualifiche all’Hungaroring. Il tedesco, alla fine delle FP3, ha sfiorato il muro con la sua Aston Martin. L’impatto è stato lieve, aggravato dalla pista bagnata, ma ha comunque provocato bandiera rossa e diversi danni alla vettura che hanno richiesto l’impegno dell’intero box – pilota compreso – per permettere a Sebastian di disputare le qualifiche. E’ ancora più grande, quindi, la frustrazione del quattro volte campione del mondo quando il suo ingegnere di pista gli comunica che purtroppo non è riuscito a superare il taglio. Vettel è solo diciottesimo, a poco più di settanta millesimi dal quindicesimo, il compagno di squadra Lance Stroll.

“Che peccato per quell’uscita nelle FP3, ovviamente è stato un mio errore, ma non stavo spingendo al massimo quando è accaduto. La pista si stava migliorando durante il Q1, pensavo che il mio giro fosse buono, ma poi sono riuscito a fare solo giri di raffreddamento, ma le gomme erano ancora troppo calde. Non siamo quindi in una buona posizione per domani. Tutto il team ha lavorato con tutte le proprie forze per cercare di finire i lavori sulla macchina. E’ stato fantastico poter scendere in pista, non ci aspettavamo nemmeno di poter girare. E’ un peccato che le qualifiche siano finite così presto, fa ancora più male– ha detto il tedesco – dopo ieri sembravamo davvero competitivi, oggi il bilanciamento era piuttosto diverso, ma è andata così. L’ala posteriore nuova è un piccolo passo avanti, ma sapevamo che non sarebbe stato un grosso cambiamento“.

