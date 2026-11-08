DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Gara

Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 18:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina, per non perdervi i momenti più importanti della gara!

La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile si presenta completamente rivoluzionata dalle penalità. A conquistare la pole position è stato Lando Norris, che scatterà davanti a Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes, e Liam Lawson, terzo con la Racing Bulls. Quarta posizione per Nico Hülkenberg con l’Audi, seguito da Isack Hadjar e Oliver Bearman. George Russell partirà settimo, davanti a Fernando Alonso, Alexander Albon e Oscar Piastri, che completa la top 10. Situazione decisamente più complicata per la Ferrari: Charles Leclerc scatterà dalla quattordicesima casella, mentre Lewis Hamilton sarà costretto a partire ventesimo. Ancora più indietro Max Verstappen, relegato in ventunesima posizione davanti soltanto a Sergio Perez. Una griglia che promette una gara movimentata, con Norris chiamato a difendere la pole e diversi big costretti a una difficile rimonta.

DIRETTA GP BRASILE DALLE 18:00

20:00 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane con il Gran Premio di Las Vegas. Buona serata!

GIRO 71 – ULTIMO GIRO! Lando Norris vince il Gran Premio del Brasile per la seconda volta consecutiva! Sul podio le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarto Russell davanti ad Antonelli, a seguire: Piastri, Leclerc, Lawson, Hamilton e Hulkenberg. Mercedes è Campione del Mondo Costruttori!

GIRO 70 – 13.9 il vantaggio di Norris su Verstappen. Bella lotta tra Leclerc e Lawson, contatto tra i due

GIRO 68 – Antonelli investigato dopo la gara

GIRO 67 – La pioggia si farà più intensa negli ultimi giri

GIRO 65 – Antonelli cede la posizione a Russell. Norris ha un vantaggio di 11 secondi su Verstappen. Notato Antonelli per unsafe release ai danni di Colapinto

GIRO 64 – Pit-stop per Hamilton, intermedia. Ferrari aveva chiamato Hamilton per il pit-stop ma lui ha risposto di no

GIRO 63 – Pit-stop per Norris e Verstappen, Hamilton continua ma sta faticando. Testacoda di Hamilton

GIRO 62 – Pit-stop per Leclerc e Antonelli, pioggia sempre più intensa

GIRO 61 – Pit-stop per Russell, monta intermedia

GIRO 60 – Hamilton passa ottavo

GIRO 59 – Ferrari chiede a Leclerc di dare la posizione a Hamilton, la pioggia è più intensa

GIRO 58 – Lawson sorpassa Leclerc e sale settimo

GIRO 57 – Russell si sposta, Antonelli passa e sale quarto

GIRO 56 – Prevista pioggia più intensa tra 10 giri

GIRO 54 – Pit-stop per Antonelli, Norris al comando della gara

GIRO 52 – TOP 10: Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Hadjar, Piastri, Leclerc, Lawson, Hamilton e Hulkenberg

GIRO 51 – Pit-stop per Hadjar, Antonelli leader

GIRO 49 – Pit-stop per Norris, Hadjar leader della gara

GIRO 48 – Pioggia leggera in arrivo

GIRO 47 – Hamilton sorpassa Alonso e sale nono

GIRO 46 – Pit-stop per Verstappen, gomma soft

GIRO 43 – 10 secondi tra Norris e Verstappen

GIRO 39 – Pit-stop per Hamilton, gomma soft

GIRO 38 – Verstappen sorpassa Hadjar e sale secondo a 9 secondi da Norris

GIRO 37 – 8 secondi di Norris su Verstappen

GIRO 32 – Sale a 5 secondi il vantaggio di Norris su Hadjar

GIRO 31 – Norris ha un vantaggio di 4.7 su Hadjar, Verstappen a 3.7

GIRO 29 – TOP 10 (tutti con soft): Norris, Hadjar, Verstappen, Antonelli, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Russell, Hamilton che sorpassa Lindblad sale nono

GIRO 28 – Norris ha un vantaggio di 4 secondi su Hadjar

GIRO 26 – Norris a 3.7 su Hadjar

GIRO 25 – Hamilton a 2.5 da Lindblad, Gasly ha sorpassato Leclerc e sale tredicesimo

GIRO 24 – Altro lungo di Antonelli e Verstappen si avvicina, poco dopo lo sorpassa e sale terzo

GIRO 22 – Antonelli comunica che la macchina tira da una parte, Mercedes sta controllando

GIRO 20 – Testacoda di Antonelli! Norris al comando della gara, Antonelli secondo. Terzo Hadjar e poco dopo sorpassa Antonelli, salendo secondo

GIRO 18 – Pit-stop per Antonelli, gomma soft, pit-stop per Verstappen, gomma soft. TOP 10: Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Lawson, Piastri, Russell, Hulkenberg, Albon e Lindblad. Hamilton undicesimo, Leclerc quattordicesimo

GIRO 17 – Vari pit-stop adesso, testacoda di Russell all’uscita della pit-lane! Mercedes chiama anche Antonelli, chiamato anche Verstappen

GIRO 15 – Pit-stop per Hamilton, gomma soft e rientra ventesimo

GIRO 14 – Hamilton comunica che la pista si sta asciugando, il punto più critico resta ancora curva 12

GIRO 12 – Antonelli ha un vantaggio di 7.3 su Norris. TOP 10 (tutti con intermedia): Antonelli, Norris, Russell, Hadjar, Verstappen, Lawson, Piastri, Hulkenberg, Albon e Bearman

GIRO 10 – Leclerc sorpassa Hamilton che scivola quattordicesimo

GIRO 9 – Lindblad sorpassa Hamilton e sale undicesimo. Nessun provvedimento nei confronti di Hamilton

GIRO 8 – Crolla il ritmo di Hamilton, così come Leclerc

GIRO 7 – Investigazione per Hamilton!

GIRO 6 – Notato Hamilton per aver tratto vantaggio all’uscita di curva 4

GIRO 5 – Quattro secondi di vantaggio per Antonelli su Lawson, Verstappen sorpassa Piastri e Albon in un colpo solo, sale settimo.

GIRO 4 – Verstappen sorpassa Hamilton e sale nono ma viene notata la falsa partenza dell’olandese

GIRO 3 – Antonelli ha un vantaggio di 1.7 su Lawson

GIRO 2 – Antonelli, Lawson, Norris, Hadjar, Russell, Hulkenberg, Albon, Piastri, Hamilton e Bearman. Leclerc è quindicesimo, Verstappen undicesimo

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottima partenza di Antonelli che si mette subito al comando della gara, Norris secondo davanti a Lawson. Quarto Hadjar davanti a Russell. Bella partenza di Hamilton, già alle spalle di Piastri, ha guadagnato 10 posizioni!

18:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Alonso comunica che la pista è più asciutta di quello che si immaginava

18:00 Parte il giro di formazione. Sono 71 i giri da completare. Tutti con gomma intermedia, pista bagnata