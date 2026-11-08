F1 GP Brasile | Norris trionfa a Interlagos, Mercedes campione Costruttori
Red Bull a podio, gara da dimenticare per le Ferrari
Lando Norris vince il Gran Premio del Brasile. Il pilota della McLaren conquista il successo a Interlagos al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da continui cambiamenti strategici. Alle sue spalle Max Verstappen, protagonista di una grande rimonta dopo essere partito dal fondo della griglia, e Isack Hadjar. Festa anche in casa Mercedes: il risultato di San Paolo consegna alla squadra di Brackley il titolo Costruttori, dopo quello Piloti già conquistato da Kimi Antonelli in Messico.
GP Brasile: Norris sfrutta il testacoda di Antonelli e prende il comando
La partenza del Gran Premio del Brasile si svolge su pista umida, con tutti i piloti equipaggiati con gomme intermedie. Kimi Antonelli scatta molto bene dalla prima fila e riesce a superare Lando Norris, prendendo il comando della gara. Alle sue spalle si mette in evidenza Liam Lawson, mentre il britannico della McLaren deve inizialmente lavorare per recuperare la posizione.
Norris riesce a portarsi al secondo posto già nei primi giri, superando il pilota della Racing Bulls. Nel frattempo Max Verstappen, costretto a partire dalle retrovie per le penalità legate alla power unit, comincia una rimonta aggressiva. L’olandese recupera rapidamente diverse posizioni e si inserisce progressivamente nella lotta per le prime posizioni.
La svolta arriva al ventesimo giro. Antonelli perde il controllo della Mercedes e finisce in testacoda, riuscendo comunque a ripartire. L’episodio permette a Norris di prendere il comando della corsa, con il giovane italiano che scivola alle sue spalle.
Il britannico della McLaren ne approfitta immediatamente e comincia a costruire un margine importante sugli inseguitori. La sua gestione del passo gara si rivela particolarmente efficace, anche quando le condizioni della pista cambiano nuovamente.
Verstappen rimonta, Hadjar protagonista: la pioggia cambia le strategie
Alle spalle di Norris si sviluppa una gara molto movimentata. Verstappen riesce a risalire fino alla seconda posizione, mentre Isack Hadjar si mette in evidenza con una prestazione convincente al volante della Red Bull.
La squadra di Milton Keynes gestisce anche le gerarchie interne, chiedendo al francese di lasciare strada al compagno di squadra olandese. Hadjar rimane comunque nelle posizioni di vertice e continua a lottare per un risultato importante.
La pioggia torna a condizionare la gara nella seconda parte. I team devono valutare attentamente il momento giusto per rientrare ai box e montare le gomme intermedie, con il rischio di perdere tempo prezioso in caso di una scelta sbagliata.
Norris effettua la propria sosta e riesce a conservare il vantaggio sugli avversari. Verstappen prova a restare in pista più a lungo, ma la strategia della McLaren si dimostra efficace. Il britannico torna al comando e aumenta progressivamente il distacco, senza concedere agli inseguitori una reale possibilità di attacco.
Mercedes campione Costruttori: Antonelli e Russell completano la festa
Il GP del Brasile regala un altro importante traguardo alla Mercedes. Dopo il titolo Piloti conquistato da Kimi Antonelli in Messico, la squadra tedesca si assicura anche il Mondiale Costruttori, mettendo il sigillo su una stagione di grande successo.
La gara delle due Frecce d’Argento non è però priva di difficoltà. Russell è protagonista di un episodio complicato nella corsia dei box, dove perde il controllo della monoposto e finisce contro le barriere. Il britannico riesce comunque a proseguire, mentre dal muretto arriva la rassicurazione sulle condizioni della sospensione.
Antonelli, dopo il testacoda che gli costa la leadership, cerca di recuperare terreno e si ritrova a lottare con Hadjar per il podio. Nel finale la Mercedes chiede al giovane italiano di cedere la posizione a Russell, che ha un ritmo migliore e può provare ad avvicinarsi al pilota della Red Bull.
Per Antonelli arriva anche un episodio da chiarire dopo la gara: la sua uscita dai box viene segnalata per un possibile unsafe release, con gli steward chiamati a valutare la situazione.
Il risultato sportivo, tuttavia, non cambia il significato della giornata per Mercedes. La squadra può festeggiare entrambi i titoli mondiali, Piloti e Costruttori, al termine di un campionato che ha visto Antonelli diventare il nuovo riferimento della Formula 1.
Ferrari in difficoltà: Hamilton rimonta, Leclerc lontano dai primi
Weekend complicato anche per la Ferrari, che non riesce a trovare il ritmo necessario per inserirsi nella lotta al vertice. Le penalità in griglia avevano già complicato la situazione di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, entrambi costretti a partire nelle retrovie.
Hamilton riesce inizialmente a recuperare diverse posizioni grazie a una partenza particolarmente efficace, ma successivamente fatica nella gestione degli pneumatici. Il britannico deve fare i conti anche con un testacoda nella fase conclusiva della gara e chiude lontano dalle posizioni di vertice.
Leclerc vive una domenica altrettanto complicata, senza riuscire a trovare il passo per rimontare. La SF-26 mostra difficoltà sia sul bagnato sia quando l’asfalto tende ad asciugarsi.
A Interlagos, dunque, la festa è tutta per Norris e Mercedes: la McLaren conquista una vittoria importante, mentre la squadra di Brackley completa il proprio doppio trionfo mondiale.
Classifica finale GP Brasile 2026
|Pos.
|Pilota
|Distacco
|1
|Norris
|—
|2
|Verstappen
|+14.602
|3
|Hadjar
|+24.485
|4
|Russell
|+33.991
|5
|Antonelli
|+36.017
|6
|Piastri
|+56.475
|7
|Leclerc
|+73.586
|8
|Lawson
|+75.402
|9
|Hamilton
|+1 giro
|10
|Hulkenberg
|+1 giro
|11
|Lindblad
|+1 giro
|12
|Alonso
|+1 giro
|13
|Colapinto
|+1 giro
|14
|Gasly
|+1 giro
|15
|Albon
|+1 giro
|16
|Bortoleto
|+1 giro
|17
|Bearman
|+1 giro
|18
|Perez
|+2 giri
|19
|Sainz
|+2 giri
|20
|Câmara
|+2 giri
|Ritirato
|Stroll
|—
|Ritirato
|Bottas
|—
Chi ha vinto il GP del Brasile 2026 di Formula 1?
Lando Norris ha conquistato il Gran Premio del Brasile 2026 sul circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren ha sfruttato il testacoda di Kimi Antonelli al ventesimo giro per prendere il comando della gara. Da quel momento ha costruito un vantaggio importante sugli inseguitori, riuscendo a gestire anche il ritorno della pioggia nella fase conclusiva.
Chi è arrivato secondo al GP del Brasile?
Max Verstappen ha conquistato la seconda posizione al termine di una rimonta particolarmente significativa. L’olandese era infatti costretto a partire dalle retrovie per le penalità legate alla power unit. La sua progressione gli ha permesso di raggiungere le prime posizioni e inserirsi nella lotta per il podio.
Mercedes ha vinto il Mondiale Costruttori 2026?
Sì, Mercedes ha conquistato il titolo Costruttori 2026 proprio in occasione del Gran Premio del Brasile. La squadra di Brackley completa così una stagione straordinaria, dopo aver già festeggiato il Mondiale Piloti con Kimi Antonelli durante il precedente appuntamento in Messico.
Cosa è successo a Kimi Antonelli durante la gara?
Antonelli aveva preso il comando della corsa al via, superando Norris alla prima curva. Al ventesimo giro, però, il pilota italiano è finito in testacoda, perdendo la leadership. Nel finale Mercedes gli ha chiesto di cedere la posizione a George Russell, più veloce nella fase conclusiva.
Come si è comportata la Ferrari nel GP del Brasile?
La Ferrari ha vissuto una domenica complicata a Interlagos. Lewis Hamilton e Charles Leclerc erano partiti nelle retrovie a causa delle penalità in griglia. Hamilton ha recuperato diverse posizioni, ma ha incontrato difficoltà nella gestione delle gomme e ha perso terreno dopo un testacoda. Leclerc non è riuscito a trovare il ritmo necessario per lottare con i primi.
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