F1 GP Brasile | Norris trionfa a Interlagos, Mercedes campione Costruttori

Pos. Pilota Distacco 1 Norris — 2 Verstappen +14.602 3 Hadjar +24.485 4 Russell +33.991 5 Antonelli +36.017 6 Piastri +56.475 7 Leclerc +73.586 8 Lawson +75.402 9 Hamilton +1 giro 10 Hulkenberg +1 giro 11 Lindblad +1 giro 12 Alonso +1 giro 13 Colapinto +1 giro 14 Gasly +1 giro 15 Albon +1 giro 16 Bortoleto +1 giro 17 Bearman +1 giro 18 Perez +2 giri 19 Sainz +2 giri 20 Câmara +2 giri Ritirato Stroll — Ritirato Bottas —

Chi ha vinto il GP del Brasile 2026 di Formula 1?

Lando Norris ha conquistato il Gran Premio del Brasile 2026 sul circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren ha sfruttato il testacoda di Kimi Antonelli al ventesimo giro per prendere il comando della gara. Da quel momento ha costruito un vantaggio importante sugli inseguitori, riuscendo a gestire anche il ritorno della pioggia nella fase conclusiva.

Chi è arrivato secondo al GP del Brasile?

Max Verstappen ha conquistato la seconda posizione al termine di una rimonta particolarmente significativa. L’olandese era infatti costretto a partire dalle retrovie per le penalità legate alla power unit. La sua progressione gli ha permesso di raggiungere le prime posizioni e inserirsi nella lotta per il podio.

Mercedes ha vinto il Mondiale Costruttori 2026?

Sì, Mercedes ha conquistato il titolo Costruttori 2026 proprio in occasione del Gran Premio del Brasile. La squadra di Brackley completa così una stagione straordinaria, dopo aver già festeggiato il Mondiale Piloti con Kimi Antonelli durante il precedente appuntamento in Messico.

Cosa è successo a Kimi Antonelli durante la gara?

Antonelli aveva preso il comando della corsa al via, superando Norris alla prima curva. Al ventesimo giro, però, il pilota italiano è finito in testacoda, perdendo la leadership. Nel finale Mercedes gli ha chiesto di cedere la posizione a George Russell, più veloce nella fase conclusiva.

Come si è comportata la Ferrari nel GP del Brasile?

La Ferrari ha vissuto una domenica complicata a Interlagos. Lewis Hamilton e Charles Leclerc erano partiti nelle retrovie a causa delle penalità in griglia. Hamilton ha recuperato diverse posizioni, ma ha incontrato difficoltà nella gestione delle gomme e ha perso terreno dopo un testacoda. Leclerc non è riuscito a trovare il ritmo necessario per lottare con i primi.