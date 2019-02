Test F1 | Mercedes, Hamilton: “La giornata odierna è stata una delle più positive”

Nella penultima giornata di test pre-stagionali del Montmeló, la Mercedes ha ottenuto il decimo tempo con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton (1’18″097) e il tredicesimo con Valtteri Bottas (1’18″862) con gomme rispettivamente a mescola C2 e C3. La scuderia della Stella ha completato 182 giri totali.

Il team tedesco ha iniziato la giornata optando per del lavoro aerodinamico, prima di concentrarsi sulle gomme. Nella sessione pomeridiana la Mercedes, scesa in pista con Bottas al volante della W10, ha svolto programma focalizzato ai long run e alla simulazione di gara.

“Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo accumulato un sacco di chilometri, è stato probabilmente uno dei giorni più positivi per noi. Abbiamo davvero imparato molto. Non vedo l’ora confrontarmi con Valtteri, ma la macchina sembrava andare bene. La nostra comprensione della W10 è in continua crescita”, ha detto Hamilton.