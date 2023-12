Formula 1 | Vasseur chiede una Ferrari al limite per il 2024

Formula 1 Ferrari Vasseur – In un’intervista riportata dalle colonne di motorsport.com, Frederic Vasseur ha parlato dei target che la Ferrari si è imposta per la stagione 2024, precisando come ogni singolo della squadra voglia garantire a Charles Leclerc e Carlos Sainz una vettura finalmente in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della graduatoria.

Per farlo, però, la Rossa dovrà condurre uno sviluppo al “limite”, focalizzandosi non solo sugli aspetti che non hanno funzionato con la SF-23 (velocità in curva e carico aerodinamico su tutti), ma anche sulle cose da riportare sulla monoposto che scenderà in pista il prossimo anno, come ad esempio l’ottima trazione in uscita dalle curve lente e la forza dell’anteriore soprattutto nei circuito con grandi frenate e curve a 90°.

Ferrari, gli obiettivi di Vasseur per l’inverno

“Non vogliamo stravolgere tutto nel 2024. Durante la stagione ci siamo ritrovati spesso nella condizione di perdere punti per fattori come l’affidabilità, le operazioni in pista e gli impeding, ovvero esterni alla pura e vera performance. Non dobbiamo focalizzarci solo su un’area, bensì sviluppare tutto nell’insieme”.

“Sarebbe sbagliato dirottare l’attenzione solo su una cosa e mi impegnerò in prima persona affinché questo non avvenga. Dal mio punto di vista bisogna portare tutto al limite. Già nel corso di questa stagione siamo riusciti a migliorare molto su certi aspetti e dovremo mantenere lo stesso approccio nel 2024”.

“A quel punto vedremo dove saremo in Bahrain. In generale sarà importante restare positivi e fissi sull’obiettivo. Faremo delle analisi delle prossime settimane e siamo consapevoli che c’è tanto margine di migliorando in alcune aree e dipartimenti della squadra. Tutti vogliamo fare un lavoro migliorare, ma alla fine tutto questo rientra nel DNA di una squadra. Abbiamo chiuso la stagione con un trend positivo e sono certo che tutto ciò ci aiuterà per il 2024”.

Il 2023 in breve

Nella graduatoria del mondiale Costruttori, ricordiamo, la Scuderia del Cavallino ha chiuso al terzo posto, ad una manciata di punti dalla Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Leclerc e Sainz, invece, hanno chiuso rispettivamente al quinto e settimo posto, mostrando però un’ottima crescita dal GP d’Olanda in poi. Una condizione che la compagine italiana spera di confermare anche nella prima parte del prossimo campionato.