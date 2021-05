Formula 1 | Mercedes davanti a tutti nelle FP2 di Barcellona: Hamilton precede Bottas

Uno-due Mercedes nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo la miglior prestazione di Valtteri Bottas segnata questa mattina, la scuderia campione del mondo si è confermata al comando anche nelle FP2 del pomeriggio, con Lewis Hamilton che ha rifilato due decimi al compagno di scuderia (1’18″170 contro 1’18″390). Riscontri interessanti che confermano il gran feeling della W12 sui curvoni del tracciato del Montmelò. Terza piazza per un ottimo Charles Leclerc, apparso in forma e competitivo al volante della SF21, seguito da Esteban Ocon, Fernando Alonso e Pierre Gasly.

Da notare che la Alpine, con entrambi i piloti, ha mostrato un passo gara assolutamente competitivo, fattore che ovviamente animerà la lotta nella parte centrale dello schieramento. Settima l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, seguito da Carlos Sainz e Max Verstappen, con quest’ultimo che ha sbagliato il tentativo con le rosse. Completa lo schieramento dei primi dieci Sergio Perez. Fuori dai primi dieci le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, più in difficoltà rispetto alla mattina probabilmente a causa delle temperature più alte.

Appuntamento a domani mattina, ore 12.00 su Sky Sport F1 HD, per la diretta delle terze libere dal circuito di Barcellona. Max Verstappen sarà chiamato a contrastare una Mercedes che, almeno fino ad oggi, sembra tornata ai livello “spaventosi” dello scorso anno. Attenzione inoltre alla bella lotta tra Ferrari, McLaren, Alpine e una ritrovata Aston Martin, almeno con Sebastian Vettel, per i posti subito alle spalle del podio.