Formula 1 | GP Portogallo, gli highlights della gara a Portimao [VIDEO]

Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Al termine di una bella battaglia con Max Verstappen e Valtteri Bottas, bravo a conquistare la pole position nelle qualifiche di ieri, l’inglese è riuscito a far sua la seconda vittoria della stagione, aspetto che gli ha permesso di allungare in classifica mondiale nei confronti del rivale della Red Bull.

Hamilton, dopo una partenza poco brillante, è riuscito a superare dapprima la Red Bull dell’olandese e successivamente la Mercedes del finlandese, apparso poco brillante in alcune fasi di gara. Un risultato sicuramente importante che gli permetterà di volare a Barcellona con una motivazione “extra”.

Quarta posizione per un concreto Sergio Perez, seguito da Lando Norris e dalla Ferrari di Charles Leclerc, apparso in difficoltà con le gomme più dure. Completano lo schieramento dei primi dieci Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Fuori dai primi dieci Carlos Sainz a causa di una strategia poco brillante su gomme medie.

Appuntamento tra sette giorni, a Barcellona, per il Gran Premio di Spagna, quarto round di questo mondiale 2021 di Formula 1. Verstappen cercherà dio fruttare le caratteristiche “amiche” del Montmelò per mettere pressione alla scuderia campione del mondo, apparsa in netta ripresa dopo le difficoltà dei primi GP.