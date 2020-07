F1 | Vettel: “Sul ritmo gara siamo vicini alla Racing Point e più veloci della McLaren”

La Ferrari è stata senza ombra di dubbio la delusione della prima metà di weekend in Austria. La SF1000 ha infatti pagato distacchi importanti dalla Mercedes, intorno al secondo, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che partiranno rispettivamente dalla quarta e quinta fila dello schieramento.

Proprio il tedesco, commentando l’esito delle qualifiche che lo hanno visto subire l’eliminazione in Q2, ha sottolineato le difficoltà patite alla guida della sua Lucilla tra le colline della Stiria: “Pensavo che fossimo un po’ più veloci. Ma gli altri sono migliorati più di noi – ha ammesso il quattro volte campione del mondo intervistato da Sky Deutschland – In Q1 ho avuto un problema con l’asse posteriore e non avevo il pieno feeling nelle curve e ho perso tempo. Nel ritmo gara siamo più vicini alla Racing Point e più veloci della McLaren”.