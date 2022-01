F1 | Red Bull, Perez convinto di migliorare nel 2022

Una stagione di alti e bassi, con la sorprendente vittoria a Baku e alcuni bei podi, ma anche un rendimento spesso e volentieri troppo lontano dal compagno (e poi campione del mondo) Max Verstappen. Il primo anno di Sergio Perez in Red Bull non è stato facilissimo, eppure il messicano ha convinto la squadra anglo-austriaca a rinnovargli il contratto, dimostrandosi poi sempre molto dedito alla causa, come visto nella difesa ad Abu Dhabi su Lewis Hamilton.

“Quando pensiamo al mio adattamento alla Red Bull bisogna considerare che ho abbracciato una monoposto con una filosofia progettuale molto diversa da quella cui ero abituato – le parole di Perez raccolte da GPFans.com – E’ stato un adattamento lento, ma di fatto per me era tutto nuovo, la squadra, l’auto, il motore, e ho provato solo un giorno e mezzo prima della stagione. Tutto sommato è stata una stagione positiva; ovviamente speravo in qualcosa in più, ma è andata così, devo solo continuare a spingere. La cosa certa è che diventeremo più forti stando più tempo insieme. Il tempo mi aiuta a comprendere la macchina, finalmente ho capito come sfruttarla al massimo, ecco perché sul finire dell’anno i risultati sono stati migliori”.