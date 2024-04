F1 | Red Bull, Perez conquista la prima fila in qualifica

Shanghai – Sergio Perez conquista il podio nella prima Sprint Race della stagione. Il messicano si ritrova bloccato in un trenino di DRS alle spalle di Fernando Alonso, in terza posizione, e Carlos Sainz. A fine gara i due finiscono il lotta, e Perez riesce ad avere la meglio, conquistando il podio alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

In qualifica, Perez riesce a passare il taglio in Q1 con il quindicesimo miglior tempo; le cose migliorano con l’avanzare della sessione e il messicano riesce a conquistare la prima fila accanto al compagno di squadra, che regala la centesima pole della storia della Red Bull.

Perez: “Era troppo tardi per prendere Lewis”

“Sono felice del risultato della Sprint di stamattina, sfortunatamente mi ci è voluto un bel po’ prima di prendere gli spagnoli, e alla fine era troppo tardi per raggiungere Lewis. Per la qualifica abbiamo fatto diverse modifiche al set-up e non riuscivo ad avere una buona lettura della macchina. E’ stata una sessione caotica – ha spiegato Checo – il Q1 non è andato bene a causa del traffico. Credo di aver fatto il primo buon giro solo in Q2, ma anche la Q3 non è stata perfetta. Siamo comunque riusciti a migliorarci durante la sessione. Alla fine il team ha conquistato la prima fila, sono molto felice di aver assicurato questo risultato nel giorno in cui la squadra conquista la centesima pole position. Speriamo di regalare un bello spettacolo ai tifosi cinesi, che hanno aspettato di rivedere la F1 per diversi anni”.