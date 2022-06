F1 | Red Bull, Marko: “Pressione enorme di Sainz, ma Verstappen non ha commesso errori”

Il Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale del Mondiale 2022 di Formula 1, ha sorriso alla Red Bull e a Max Verstappen. L’olandese ha infatti conquistato un’ottima vittoria, che ha permesso al campione del mondo in carica di consolidare la leadership iridata, anche se nel finale di gara ha dovuto vedersela con Carlos Sainz. Discutendo sulla battaglia, che in realtà non è sfociata in nessun serio attacco da parte dell’alfiere della Ferrari, Helmut Marko si è voluto complimentare con Verstappen che è riuscito a reggere la pressione negli ultimi cruciali giri.

“La pressione di Sainz alla fine della gara è stata enorme – ha riferito Marko ai microfoni di ORF – Max non è riuscito ad evitare il DRS perché la Ferrari era significativamente più veloce di noi nella seconda parte del tracciato. Il fatto che le gomme di Max fossero più vecchie ovviamente ha giocato un ruolo, bisogna ringraziarlo per aver resistito. Fortunatamente per noi, Sainz ha commesso due errori al tornante. Anche sotto massima pressione, Max ha guidato senza commettere un solo errore. Non ha aiutato il fatto che la sua radio si fosse guastata, quindi non sapevamo se avesse ricevuto il nostro messaggio che avrebbe potuto liberare un po’ più di potenza”.

