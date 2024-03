F1 | Ocon spiega i problemi di gioventù sulla Alpine A524

F1 Alpine Ocon – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di racingnews365.com, Esteban Ocon ha raccontato il lavoro portato avanti dalla Alpine durante l’inverno, evidenziando come la squadra si sia accorta dei problemi di gioventù della A524 solo nel mese di dicembre, quindi a ridosso non solo della fabbricazione della vettura, ma anche dei primi appuntamenti ufficiali della stagione 2024. Una tempistica troppo stretta per attuare dei correttivi che ha costretto la compagine transalpina a correre sulla difensiva a Sakhir e Jeddah.

Il team, però, sta già lavorando a dei correttivi – sia dal punto di vista meccanico che sotto quello aerodinamico – e la speranza comune è quella di sbloccare l’intero potenziale della monoposto in tempi brevi, così da tornare a battagliare stabilmente per le posizioni importanti dello schieramento. Pierre Gasly ed Ocon, ricordiamo, hanno chiuso le prime due gare della stagione con zero punti all’attivo.

Ocon conferma: “Primi problemi a dicembre”

“Ci siamo resi conto dei problemi solamente a dicembre, durante un’attività al simulatore. C’erano delle problematiche che dovevamo risolvere e ad oggi appare chiaro che dobbiamo migliorare in vista delle prossime gare. In Arabia Saudita, rispetto al Bahrain, siamo riusciti a completare un buon chilometraggio, anche nel confronto con i nostri rivali, e questo ci ha aiutato a capire i punti deboli della monoposto. Dobbiamo continuare a spingere e sarà in fabbrica già questa settimane per offrire il mio contributo. Dobbiamo dare tutto per trovare delle soluzioni. C’è ancora molto margine sul pacchetto, siamo convinti di questo, e lavoriamo per sbloccare la performance dell’auto”.