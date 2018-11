F1 | Michael Schumacher, le parole della moglie Corinna: “È un combattente, non si arrenderà”

Corinna Schumacher torna a parlare pubblicamente del marito Michael. L’occasione per farlo è una lettera in cui la moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1 ha ringraziato il musicista tedesco Sascha Herchenbach, il quale nel dicembre 2014 compose una canzone in onore di Michael Schumacher, intitolata ‘Born to Fight’, di cui inviò una copia del cd direttamente a Corinna.

Come rivelato dallo stesso Herchenbach al magazine tedesco Bunte, la lettera di Corinna è stata scritta a mano e l’esistenza della stessa è stata accertata solo adesso. “Michael è un combattente e non si arrenderà. Grazie per il suo regalo e la sua vicinanza in questo momento difficile. È bello ricevere così tanti auguri e tante altre belle parole, che rappresentano un grande sostegno per la nostra famiglia” – le parole scritte dalla donna.

Dopo il grave incidente del 29 dicembre 2013, in cui l’ex Ferrari sulle nevi di Méribel cadde sugli scii battendo violentemente la testa contro una roccia, “Schumi” starebbe proseguendo la propria complicata riabilitazione in Svizzera, nella sua casa vicino a Ginevra, assistito da uno staff di quindici persone.