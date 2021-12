F1 | Mercedes, Lewis Hamilton: “Orgoglioso di essere in prima fila con Valtteri”

Continua il dominio di Lewis Hamilton: dopo la parte centrale della stagione, dove il campione del mondo non è mai riuscito ad essere il più veloce del sabato, il pilota Mercedes conquista la seconda pole consecutiva – la sua quinta stagionale. E’ stata una qualifica ricca di colpi di scena, con un incredibile Max Verstappen sull’orlo di prendersi di forza una pole andata poi in fumo – o meglio, a muro – nel tentativo finale. Hamilton sale a quota centotre e a Jeddah condividerà la prima fila con il compagno di squadra Valtteri Bottas, entrambi su gomma gialla. Verstappen, però, nonostante il crash finale, resta alle sue spalle in terza posizione. Anche la partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita si prospetta caldissima.

“Questa è una delle piste più complicate da padroneggiare, ero al limite per tutto il giro e così la vettura. Cercare di sfruttare al massimo le gomme è stato difficile – ha ammesso il campione del mondo – è difficile capire perché: le temperature sono alte qui, ma fatichiamo a generare temperature sia alle anteriori che alle posteriore e allo stesso tempo non abbiamo grip all’inizio del giro. Sono molto orgoglioso e grato di aver aver assicurato la prima fila al team, sarà una gara intensa. E’ sempre importante avere Valtteri accanto a me, specialmente in questa parte della stagione, sta guidando eccezionalmente bene e speriamo di fare un grande lavoro insieme“.