F1 | Marko su Hamilton: “Lo scorso anno ci disse che dovevamo prendere Albon”

Il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha risposto alle critiche mosse da Lewis Hamilton nei confronti di Alex Albon. Secondo lui infatti non è abbastanza bravo per essere il compagno di squadra di Max Verstappen e in una recente intervista, il sei volte campione del mondo ha criticato la Red Bull, rea a suo dire per non aver trattato Pierre Gasly allo stesso modo.

Prontamente è arrivata la replica di Marko, che ha svelato un piccolo aneddoto dell’anno scorso, affermando che Hamilton aveva effettivamente sostenuto la retrocessione di Gasly a metà 2019:

“Lo scorso anno Lewis ha parlato con Chris Horner durante un volo e ha raccomandato di mettere Albon al posto di Gasly”, ha dichiarato a Sport1.

“E’ successo prima della sostituzione che poi abbiamo fatto dopo la pausa estiva. Il pilota di cui voleva sbarazzarsi la scorsa estate ora ha vinto il GP d’Italia con il nostro team Alpha Tauri. Non ho idea del perché Hamilton continui a trovare la necessità di consigliarci, ma a noi non importano le opinioni del mondo esterno”.