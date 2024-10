F1 | Mansell: “Mi aspetto che Hamilton sia un contendente al titolo nel 2025”

La novità più importante che ha caratterizzato l’ultimo mercato piloti è stata l’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla prossima stagione. E dunque l’inglese, che il prossimo 7 gennaio compirà 40 anni, ha deciso di intraprendere la sfida più affascinante e al tempo stesso impegnativa nella parte conclusiva della propria carriera. Sulla scelta di Hamilton, che si appresta a disputare le ultime gare in Mercedes prima di approdare alla corte del Cavallino, ne ha discusso Nigel Mansell.

Il leone inglese, campione del mondo 1992 che in Ferrari ha vissuto un biennio tra fine anni ’80 e inizio ’90, ha sottolineato come il connazionale possa essere un serio candidato alla vittoria finale nella prossima stagione. Mansell ritiene che Hamilton sarà molto motivato per l’esperienza che lo attende in quello che sarà un vero e proprio connubio storico: da una parte c’è la scuderia più vincente, dall’altra il pilota con più successi nel Circus.

“Sono sempre stato un fan di Lewis e avevo previsto che sarebbe diventato uno dei migliori di sempre – ha dichiarato Mansell, intervistato da Top Offshore Sportsbooks – Riceve molte critiche. Penso che chiudere la sua carriera in Formula Uno, passando alla Ferrari, sia un passo magico per lui. Non si renderà conto che, essendo stato un ex pilota di Formula Uno della Ferrari, guidare per la Ferrari è qualcosa di incredibilmente speciale e se ne nutrirà”.

Mansell, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “Date a Lewis la macchina e lui farà il suo lavoro. Quindi prevedo che avrà un periodo favoloso alla Ferrari. Avrà una marcia in più. Sarà di nuovo motivato. E mi aspetto che Lewis sia un contendente al titolo nel 2025. Lewis è a volte eccentrico, ma è un uomo di classe. Nessuno può togliergli i suoi successi. Certo, ha avuto auto e supporto fantastici e tutto il resto. Ma Lewis è un grande. E personalmente spero che ce la faccia l’anno prossimo”.