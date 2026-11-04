F1 | Aston Martin, Krack insiste: “La motivazione di Alonso è rimasta intatta”

La stagione 2026 di Aston Martin continua a essere particolarmente complicata, ma all’interno della squadra non manca la volontà di reagire. A ribadirlo è Mike Krack, che ha voluto difendere la motivazione del team e, soprattutto, quella di Fernando Alonso, reduce da un altro fine settimana difficile in Messico. Il doppio ritiro di Alonso e Lance Stroll ha confermato le difficoltà di una squadra che, nonostante alcuni progressi sul piano delle prestazioni, continua a fare i conti con problemi di affidabilità.

Il principale motivo di preoccupazione resta la power unit Honda, indicata ancora una volta dallo stesso Alonso come uno dei limiti più evidenti del pacchetto tecnico. Una situazione frustrante per il due volte campione del mondo, che fatica ad accumulare chilometri e a trovare continuità in pista.

Krack ammette le difficoltà: “Non è facile mantenere alta la motivazione”

Mike Krack non ha nascosto quanto sia diventato complicato gestire una stagione caratterizzata da continui ostacoli. Aston Martin ha attraversato una prima parte di campionato particolarmente difficile, riuscendo successivamente a introdurre aggiornamenti che hanno permesso alla vettura di ottenere risultati leggermente migliori.

Il problema, tuttavia, è che ai progressi sul fronte delle prestazioni non è corrisposto un miglioramento altrettanto significativo dell’affidabilità.

“È difficile per tutti mantenere alta la motivazione in queste situazioni. Abbiamo avuto difficoltà per tutto l’anno e un inizio di stagione molto complicato. Abbiamo introdotto gli aggiornamenti e ottenuto risultati leggermente migliori. Ora stiamo avendo problemi dal punto di vista dell’affidabilità”, ha spiegato il dirigente Aston Martin.

Una combinazione che rende particolarmente pesante il finale di campionato, soprattutto considerando le aspettative che accompagnavano il progetto tecnico della squadra.

Nonostante tutto, Krack ha voluto escludere qualsiasi ipotesi di resa, guardando già al prossimo appuntamento in Brasile. Il team intende affrontare il nuovo fine settimana senza lasciarsi condizionare dalle delusioni del Messico.

“Prendiamo le cose come vengono. In Brasile abbiamo sempre fatto bene, quindi siamo motivati, non abbasseremo la testa e affronteremo una nuova sfida. Tutti stanno facendo del proprio meglio, tutti sono motivati a migliorare e non ho alcun dubbio sulla loro motivazione”.

Alonso non ha perso la voglia di lottare: “Non dobbiamo motivarlo”

Tra le preoccupazioni maggiori c’è inevitabilmente anche la situazione di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è apparso particolarmente deluso dopo il ritiro in Messico, ennesimo episodio di una stagione nella quale i problemi tecnici gli hanno impedito di esprimere con continuità il proprio potenziale.

Krack, però, ha voluto allontanare qualsiasi dubbio sulla determinazione del veterano spagnolo, che ha già confermato la propria permanenza in Aston Martin anche per il 2027.

“Non dobbiamo motivare Fernando. È già molto motivato”, ha dichiarato il dirigente.

Una posizione condivisa dallo stesso Alonso, che dopo il Gran Premio del Messico ha ribadito quanto il proprio impegno nei confronti della squadra rimanga assoluto, nonostante le difficoltà incontrate al volante.

“Do tutto me stesso, ogni volta, a ogni giro che percorro, ogni mattina quando mi sveglio. Tutto è concentrato sul rendere al massimo al volante. Semplicemente, non riesco ad accumulare abbastanza giri”, ha spiegato il pilota spagnolo.

La priorità di Aston Martin sarà ora cercare risposte sul fronte dell’affidabilità, per evitare che anche il finale di stagione si trasformi in una lunga serie di occasioni sprecate. La motivazione, almeno secondo Krack, non manca. Ma per trasformarla in risultati servirà finalmente una vettura all’altezza delle ambizioni di Alonso.

Mike Krack cosa ha detto sulla motivazione di Aston Martin?

Mike Krack ha ammesso che mantenere alta la motivazione è difficile dopo una stagione complicata, ma ha assicurato che tutta la squadra continua a lavorare per migliorare. Nonostante i problemi di affidabilità, il dirigente ha escluso qualsiasi intenzione di arrendersi, guardando con fiducia al Gran Premio del Brasile.

Perché Aston Martin sta attraversando un momento difficile?

La squadra ha affrontato un inizio di stagione particolarmente complicato. Gli aggiornamenti introdotti hanno permesso di ottenere risultati leggermente migliori, ma i problemi di affidabilità continuano a rappresentare un ostacolo importante, come dimostrato dai ritiri di Fernando Alonso e Lance Stroll in Messico.

Cosa ha detto Krack su Fernando Alonso?

Krack ha difeso la determinazione del pilota spagnolo, affermando che non c’è bisogno di motivarlo perché è già molto motivato. Il dirigente ha voluto così allontanare i dubbi sulla voglia di Alonso di continuare a lottare nonostante le difficoltà tecniche.

Fernando Alonso è deluso dai problemi della power unit Honda?

In Messico Alonso ha indicato ancora una volta la power unit Honda tra i principali limiti della monoposto. Il pilota ha spiegato che la difficoltà maggiore è non riuscire ad accumulare abbastanza giri, condizione che gli impedisce di lavorare con continuità.

Fernando Alonso correrà con Aston Martin nel 2027?

Sì, Alonso ha già rinnovato il proprio accordo con Aston Martin per il 2027. Dopo il GP del Messico ha ribadito il proprio impegno assoluto, sottolineando di dare tutto se stesso in ogni occasione, nonostante i problemi incontrati in questa stagione.

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