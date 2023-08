F1 | Gran Premio d’Italia 2023: anteprima e orari del weekend

Archiviato il Gran Premio d’Olanda con il trionfo di Max Verstappen davanti a Fernando Alonso e Pierre Gasly, il circus della Formula 1 arriva a casa nostra per il Gran Premio d’Italia che si disputerà all’Autodromo di Monza.

Venerdì 1/9

-Prove Libere 1, ore 13:30 -14:30

-Prove Libere 2, ore 17:00 -18:00

Sabato 2/9

-Prove Libere 3, ore 12:30 -13:30

-Qualifiche, ore 16:00 -17:00 (live anche su TV8)

Domenica 3/9

-Gara, ore 15:00 (live anche su TV8)

Circuito

Nome: Autodromo di Monza

Luogo: Monza/Biassono/Vedano/Lesmo, Monza e Brianza, Lombardia, Italia

Costruzione: l’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni e comprendeva un tracciato nato dalle strade già esistenti nel parco, più un anello dell’alta velocità, a formare un circuito a otto. Allora poteva vantare di essere il terzo circuito permanente al mondo. Nel corso degli anni il tracciato ha subito numerosi interventi e modifiche: l’anello dell’alta velocità è stato abbattuto e ricostruito nel 1954, e sono state aggiunte le chicane presenti ancora oggi. Per contenere le velocità altissime che si raggiungevano su questo tracciato, nel 1976 vennero realizzate le chicane permanenti della Roggia, la Variante Ascari e la Prima variante. Nel 1994, 1995 e 2000 venne inoltre modificata la Prima variante, asfaltata la via di fuga della Roggia e modernizzata tutta la struttura dei box. Negli ultimi anni è stata parzialmente asfaltata anche la via di fuga della Prima variante e quella della Parabolica. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo.

Distanza a giro: 5,793km

Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati Tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 74% del giro Consumo di carburante al giro: 1,88 kg/giro Velocità massima: 360 km/h Possibilità di safety car: 30% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 24 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971)

Particolarità del tracciato: Saremo di parte, ma va detto che Monza rimane una pista a vecchio stampo che conserva sempre un fascino inconfondibile e non può non essere presente nel calendario di Formula 1. Il motore viene mantenuto al massimo per circa il 67% del giro e questo tracciato ha la media oraria più alta di tutto il campionato, attorno ai 245 Km/h. I cicli del motore lungo tutta la durata del GP sono oltre 800.000. I cambi di marcia a ogni giro sono circa 51, 3.213 per l’intera gara. Particolare attenzione va posta alle power unit che saranno sotto sforzo. Viste le caratteristiche del circuito di Monza, il livello di carico aerodinamico è basso, quindi vedremo le macchine con ali posteriori scariche. Il DRS non è molto utilizzato, fatta eccezione per due punti: rettilineo principale e Serraglio-Ascari.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 6 Tempo speso in frenata: 13% del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 117 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 40.969 kg Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante

Gomme: Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici. Per il GP di Monza, Pirelli ha scelto C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

RECORD

Giro prova: 1:18.887– L Hamilton – Mercedes – 2020

Giro gara: 1:21.046 – R Barrichello – Ferrari – 2004

Distanza: 1h14:19.838 – M Schumacher – Ferrari – 2003

Vittorie pilota: 5 – M Schumacher, L Hamilton

Vittorie team: 19 – Ferrari

Pole pilota: 7 – L Hamilton

Pole team: 22 – Ferrari

Migliori giri pilota: 7 – L Hamilton

Migliori giri team: 19 – Ferrari

Podi pilota: 8 – M Schumacher, L Hamilton

Podi team: 70 – Ferrari

1921 J Goux – Ballot 1922 P Bordino – FIAT 1923 C Salamano – FIAT 1924 A Ascari – Alfa Romeo 1925 G Brilli-Peri – Alfa Romeo 1926 L Charavel – Bugatti 1927 R Benoist – Delage 1928 L Chiron – Bugatti 1930 A Varzi – Maserati 1931 G Campari, T Nuvolari – Alfa Romeo 1932 T Nuvolari – Alfa Romeo 1933 L Fagioli – Alfa Romeo 1934 L Fagioli, R Caracciola – Mercedes 1935 H Stuck – Auto Union 1936 B Rosemeyer – Auto Union 1937 R Caracciola – Mercedes 1938 T Nuvolari – Auto Union 1947 C Trossi – Alfa Romeo 1948 J Wimille – Alfa Romeo 1949 A Ascari – Ferrari 1950 N Farina – Alfa Romeo 1951 A Ascari – Ferrari 1952 A Ascari – Ferrari 1953 J Fangio – Maserati 1954 J Fangio – Mercedes 1955 J Fangio – Mercedes 1956 S Moss – Maserati 1957 S Moss – Vanwall 1958 T Brooks – Vanwall 1959 S Moss – Cooper Climax 1960 P Hill – Ferrari 1961 P Hill – Ferrari 1962 G Hill – BRM 1963 J Clark – Lotus Climax 1964 J Surtees – Ferrari 1965 J Stewart – BRM 1966 L Scarfiotti – Ferrari 1967 J Surtees – Honda 1968 D Hulme – McLaren Ford 1969 J Stewart – Matra Ford 1970 C Regazzoni – Ferrari 1971 P Gethin – BRM 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford 1973 R Peterson – Lotus Ford 1974 R Peterson – Lotus Ford 1975 C Regazzoni – Ferrari 1976 R Peterson – March Ford 1977 M Andretti – Lotus Ford 1978 N Lauda – Brabham Alfa Romeo 1979 J Scheckter – Ferrari 1980 N Piquet – Brabham Ford 1981 A Prost – Renault 1982 R Arnoux – Renault 1983 N Piquet – Brabham BMW 1984 N Lauda – McLaren TAG 1985 A Prost – McLaren TAG 1986 N Piquet – Williams Honda 1987 N Piquet – Williams Honda 1988 G Berger – Ferrari 1989 A Prost – McLaren Honda 1990 A Senna – McLaren Honda 1991 N Mansell – Williams Renault 1992 A Senna – McLaren Honda 1993 D Hill – Williams Renault 1994 D Hill – Williams Renault 1995 J Herbert – Benetton Renault 1996 M Schumacher – Ferrari 1997 D Coulthard – McLaren Mercedes 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 H Frentzen – Jordan Mugen Honda 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 J Montoya – Williams BMW 2002 R Barrichello – Ferrari 2003 M Schumacher – Ferrari 2004 R Barrichello – Ferrari 2005 J Montoya – McLaren Mercedes 2006 M Schumacher – Ferrari 2007 F Alonso – McLaren Mercedes 2008 S Vettel – Toro Rosso Ferrari 2009 R Barrichello – Brawn GP Mercedes 2010 F Alonso – Ferrari 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 N Rosberg – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 C Leclerc – Ferrari 2020 P Gasly – AlphaTauri 2021 D Ricciardo – McLaren-Mercedes 2022 M Verstappen – Red Bull