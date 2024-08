F1 | GP Olanda, prove libere 1: Norris precede Verstappen in condizioni miste

F1 GP Olanda prove libere 1 – In una mattinata caratterizzata da condizione miste, a causa della pioggia caduta nei minuti antecedenti della sessione, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo nelle prime libere del Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Sfruttando le gomme soft sul finale dell’ora di lavoro, l’alfiere della McLaren ha fermato il cronometro in 1’12″322, appena due decimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen. Riscontri comunque da prendere con le pinze, visto che la pista, purché asciutta, era ancora ben lontana dalla condizione ottimale d’utilizzo.

Terzo crono per la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito a ruota da Carlos Sainz, George Russell e Alexander Albon, come sempre bravo a trovare le giuste misure anche in condizioni di pista “complicate”. Oscar Piastri e Nico Hulkenberg hanno trovato posto in settima e ottava posizione, mentre a completare la top dieci si sono classificati Kevin Magnussen e Guanyu Zhou.

Solo 13° l’altra Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di una mattinata conservativa. Da notare che il monegasco ha montato in vettura una power unit nuova di zecca. Una mossa utile per ottimizzare la rotazione delle unità in questa parte centrale di campionato. Appuntamento alle 17.30 di questo pomeriggio per la seconda e ultima sessione di lavoro sul tracciato di Zandvoort, in Olanda. Da notare che le condizioni meteorologiche potrebbero rivelarsi complicate come quelle di questa mattina.