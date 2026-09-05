F1 GP Monza | Piastri 3° nelle qualifiche, ma aleggia l’incognita penalità

Oscar Piastri chiude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza e conquista così una posizione di partenza importante in vista della gara di domenica. L’australiano della McLaren è riuscito a inserirsi alle spalle della sorprendente Alpine di Pierre Gasly, autore della prima pole position della carriera, e della Mercedes di George Russell.

Una prestazione che ha permesso a Piastri di risultare il miglior pilota McLaren della sessione. Il compagno di squadra Lando Norris, campione del mondo in carica, non è infatti andato oltre l’ottavo tempo, lasciando così all’australiano il compito di difendere i colori della scuderia di Woking nelle prime posizioni della griglia.

Il risultato ottenuto da Piastri, tuttavia, potrebbe non essere ancora definitivo. Sul pilota McLaren pende infatti l’ombra di una possibile penalità per un episodio di impeding nei confronti di Liam Lawson durante la Q2: l’eventuale sanzione potrebbe quindi modificare la posizione di partenza dell’australiano.

Lo stesso Piastri, al termine delle qualifiche, ha ammesso di aver vissuto una sessione tutt’altro che lineare. L’australiano ha spiegato di essere partito con buone sensazioni, salvo poi incontrare qualche difficoltà nella parte conclusiva della qualifica.

“Penso che il mio primo giro fosse piuttosto buono – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Poi ho cercato di stare davanti alla pit lane. Sapevo che sarebbe stato difficile quando ho visto che ero il primo, poi ho sbagliato un po’ la frenata, ho avuto un bloccaggio. È stata una sessione un po’ confusa, però comunque un risultato discreto. Era un po’ che mancava, per cui lo accetto”.

Il riferimento è anche al tentativo finale, che Piastri non è riuscito a completare nel modo sperato dopo essere arrivato lungo alla prima curva. Una situazione che gli ha impedito di migliorare ulteriormente il proprio riferimento proprio nel momento decisivo della sessione.

Nonostante le difficoltà, il terzo posto rappresenta, penalità permettendo, comunque un risultato positivo per il pilota McLaren.

La prestazione di oggi, inoltre, conferma quanto sia imprevedibile il quadro emerso dalle qualifiche italiane: Gasly ha regalato all’Alpine una pole a sorpresa, Russell ha portato la Mercedes in prima fila e Piastri ha completato un terzetto di testa che, almeno sulla carta, nessuno avrebbe probabilmente pronosticato alla vigilia.