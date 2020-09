F1 | GP Monza 2020, PL3: Bottas davanti a tutti, spunta la McLaren

Si è conclusa da poco la terza sessione di libere del Gran Premio di Monza. Il più veloce di tutti al termine del turno è stato Valtteri Bottas, autore del miglior tempo in 1:20.089. Ottima prestazione delle McLaren che piazza entrambe le monoposto in Top3, Carlos Sainz è secondo e precede il compagno di squadra, Lando Norris.

Quarto tempo per Daniel Ricciardo ma problemi sulla sua Renault, probabilmente al cambio. Quinta posizione per il sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

In sesta posizione troviamo la Red Bull di Max Verstappen che precede il compagno di squadra, Alex Albon.

Esteban Ocon è ottavo con le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez a chiudere la Top 10.

Ancora in difficoltà le Ferrari: Charles Leclerc è 11 esimo a quasi nove decimi di ritardo, mentre Sebastian Vettel è quindicesimo con un ritardo di un secondo da Bottas.

Gran Premio di Monza 2020: i risultati del terzo turno di libere

FP3 CLASSIFICATION

A strong session for @McLarenF1 💪@Carlossainz55 and @LandoNorris finish in P2 and P3 behind @ValtteriBottas #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mrYB3lT0eZ

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020