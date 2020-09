F1 | GP Monza 2020: Hamilton in pole, terzo Sainz

La pole position del Gran Premio di Monza, va a Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo, ha registrato il suo miglior tempo in 1:18.887; completa la prima fila il compagno di squadra, Valtteri Bottas, beffato di soli 69 millesimi.

Sorprendente terza posizione per il pilota della McLaren, Carlos Sainz che ha preceduto la Racing Point di Sergio Perez.

Max Verstappen ha ottenuto il quinto tempo, seguito dall’altra McLaren di Lando Norris e dalla Renault di Daniel Ricciardo.

Ottava posizione per Lance Stroll e a chiudere la Top 10, troviamo l’altra Red Bull di Alex Albon e l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Deludente la prestazione delle Ferrari: tredicesimo Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel, complice anche l’uscita in ritardo dai box, partirà 17 esimo.

Esteban Ocon è sotto investigazione per aver ostacolato più macchine durante il Q1.

Gran Premio di Monza: i risultati della qualifica

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱

And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020