F1 | GP Italia, prove libere 3: Hamilton-Russell al comando, Leclerc in scia alle Mercedes [RISULTATI]

F1 GP Italia – Grande equilibrio nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine dei 60 minuti di lavoro del sabato mattina, utili per trovare i riscontri in vista della qualifica di questo pomeriggio, la Mercedes si è issata al comando della graduatoria generale dei tempi con Lewis Hamilton davanti a George Russell.

Un riscontro importante, a conferma di quanto visto ieri, che però non offre alcuna certezza per la manche ufficiale di questo pomeriggio. In coda alle W15 si è infatti classificata la Ferrari di Charles Leclerc a meno di un decimo, tra l’altro con gomme soft di dieci giri rispetto a quelle “nuove” utilizzate da Hamilton e Russell.

Mercedes e Ferrari sul pezzo a Monza

Una sessione importante che ha ribadito quanto Mercedes e Ferrari, ad oggi, siano equilibrate in vista delle qualifiche di questo pomeriggio e della gara di domani. Con il quarto e quinto tempo, Oscar Piastri e Lando Norris hanno trovato posto, dimostrando velocità in tutte le condizioni di utilizzo della MCL38, seguiti da Max Verstappen, Carlos Sainz e Alexander Albon.

L’olandese, come già avvenuto ieri, si è lamentato della guidabilità della RB20 nelle curve a bassa e media velocità (male anche Sergio Perez, con il 18° crono), mentre la Williams si è confermata in buona forma, anche grazie al nono tempo ottenuto dal rookie Franco Colapinto.

Infine, a completare la top ten della mattinata, la Haas di Nico Hulkenberg. Da notare che a fine sessione, l’altra VF-24 di Kevin Magnussen si è fermata al “Serraglio” per un problema tecnico. I meccanici saranno quindi chiamati agli straordinari in vista della qualifica di questo pomeriggio. Appuntamento alle 16:00 per la sessione ufficiale che stabilirà l’ordine di partenza di questo round mondiale a Monza.

It's bragging rights to Mercedes ahead of qualifying 👊 Here's the full FP3 classification, including a top ten appearance for rookie Franco Colapinto 👏#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/MRoC41pUZX — Formula 1 (@F1) August 31, 2024