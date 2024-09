F1 | GP Azerbaijan, prove libere 3: Russell leader di misura su Leclerc [RISULTATI]

F1 GP Azerbaijan – Dopo i problemi tecnici di ieri, George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una sessione caratterizzata dalle bandiere rosse, provocate da Oliver Bearman ed Esteban Ocon, l’inglese della Mercedes è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle per appena 13 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, bravo a confermarsi dopo gli ottimi riscontri ottenuti nelle libere del venerdì. Con il quarto e quinto tempo, hanno trovato posto Lando Norris e Oscar Piastri, ancora non totalmente soddisfatti del feeling con le rispettive McLaren, seguiti a ruota da Carlos Sainz, Sergio Perez e dalla Williams di Alexander Albon, apparsa in netta ripresa rispetto a ieri.

Crescita positiva anche per Franco Colapinto, nono, mentre Lewis Hamilton ha chiuso lo schieramento dei primi dieci. Da notare che, rispetto a ieri, si è registrato un netto abbassamento delle temperature con annesso rischio pioggia, una condizione che potrebbe mescolare le carte in vista della qualifica. Appuntamento alle 14:00 per la sessione che stabilirà lo schieramento di partenza di questo round mondiale a Baku.