F1 | Ferrari, si è dimesso Louis Camilleri

Louis Camilleri non è più l’amministratore delegato della Ferrari. Il manager natio di Alessandria d’Egitto ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato e per motivi personali. Da quando è diventato AD del Cavallino nel 2018, successivamente alla scomparsa di Sergio Marchionne, la sua avventura è stata tutt’altro che soddisfacente, coincisa con i pessimi risultati della storica Scuderia di Maranello nel 2019 e nel 2020. Il suo posto è preso, momentaneamente da John Elkann, attuale numero 1 della Ferrari, ma non è escluso che possano esserci altri movimenti nelle prossime settimane.

“La Ferrari ha fatto parte della mia vita e servirla come amministratore delegato è stato un grande privilegio – ha commentato Camilleri. La mia ammirazione per gli straordinari uomini e donne di Maranello, per la passione e la dedizione che mettono in tutto ciò che fanno è illimitata. Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla Società dal 2018 e so che gli anni migliori della Ferrari devono ancora venire”.

“Vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Louis per la sua incondizionata dedizione nel ruolo di nostro amministratore delegato dal 2018 e di membro del Consiglio di Amministrazione dal 2015 – ha detto il presidente John Elkann. La sua passione per Ferrari è sconfinata e sotto la sua guida la Società si è ulteriormente affermata come una delle più grandi società al mondo, capitalizzando il suo patrimonio davvero unico e la sua continua ricerca dell’eccellenza. Auguriamo a lui e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento”.