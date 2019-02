F1 | Ferrari, Massa: “Leclerc? Un futuro campione del mondo”

Felipe Massa non ha dubbi: Charles Leclerc ha tutte le carte in regola per diventare campione del mondo. Sul talento monegasco, protagonista lo scorso anno di un’ottima stagione d’esordio in Formula Uno con l’Alfa Romeo Sauber, c’è grande attesa dopo il grande salto che lo ha portato in Ferrari dove dalla nuova stagione condividerà il box con Sebastian Vettel.

“La squadra ha una struttura tecnica competitiva e piloti molto bravi – ha detto Massa ad Autosport -. La Ferrari, dal mio punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro con Leclerc. Questo ragazzo può diventare un super campione. Spero che questo possa avvenire nel prossimo futuro”.

Il brasiliano, che ha vestito la tuta rossa della Ferrari per otto stagioni (2006-13, ndr), parlando dell’avvicendamento al vertice della Gestione Sportiva del Cavallino ha detto: “Binotto è un ragazzo calmo, che ha le capacità di lavorare con serenità e forse di gestire meglio la pressione rispetto ad Arrivabene”.

Massa ha poi aggiunto: “Questo rappresenta un momento nuovo per lui, visto che non è mai stato team principal. Dobbiamo vedere come funzionerà, perché è un cambiamento importante. Gestirà inoltre il lato tecnico e questo può essere un aspetto positivo. Gli auguro il meglio, lo conosco da quando sono entrato in Ferrari”.