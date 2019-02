Mick Schumacher sulle foto che circolano sul web: “Quei bambini non siamo io e Gina”

Con un post pubblicato sui propri account social, Mick Schumacher ha voluto far chiarezza circa alcune foto che circolano da diverso tempo sul web.

Le immagini, condivise da molti fan sopratutto dopo l’ufficialità del passaggio di Schumi jr nell’Academy Ferrari, mostrano Michael Schumacher insieme a due bambini che si riteneva fossero appunto i figli Mick e Gina Maria.

In una di queste figura addirittura il sette volte campione del mondo con la tuta rossa del Cavallino che tiene in braccio un bambino biondo, a sua volta vestito da pilota Ferrari.



“Negli ultimi tempi sono state pubblicate delle foto che presumibilmente mi mostrano da bambino con mio padre. Voglio chiarire: queste immagini non mi mostrano e non mostrano nemmeno Gina. Mi dispiace per le persone in queste foto, non è bello neanche per i loro genitori. Posso solo fare appello a tutti i mezzi di comunicazione per non usare più erroneamente queste foto e rimuoverle dai loro archivi”, si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook di Mick Schumacher.