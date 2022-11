F1 | Ferrari, Leclerc: “Ci concetreremo su gomme, strategie, affidabilità”

Ad Abu Dhabi, dove domenica scorsa si è disputata l’ultima gara del 2022, si è conclusa una stagione divisa letteralmente in due tronconi per la Ferrari: il primo caratterizzato da prestazioni e vittorie, il secondo contraddistinto da difficoltà che hanno visto la Rossa non riuscire mai ad essere realmente protagonista nel battagliare con la Red Bull.

Una situazione per certo versi paradossale, alla quale Charles Leclerc ha cercato di dare una propria interpretazione individuando tre elementi che hanno inciso in negativo nell’economia iridata di questo campionato.

“Ci sono tre elementi chiave – ha dichiarato Leclerc, intervistato dai media durante la press conference post GP di Abu Dhabi – Difficile fare una classifica, ma l’affidabilità è stata un problema a un certo punto della stagione, di cui abbiamo pagato lo scotto in seguito con penalità e altro. Strategia, penso che abbiamo commesso troppi errori a un certo punto della stagione e della gestione delle gomme. Non siamo stati abbastanza costanti al 100%. Oggi (domenica scorsa, ndr) è stata una buona gara, ma a volte abbiamo anche gare molto brutte e non sembra che abbiamo ancora capito come avere sempre una buona gestione delle gomme”.

Leclerc, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Questi sono i tre aspetti chiave su cui ci stiamo concentrando in questo momento. Ho sentito che la strategia è stata sicuramente un passo avanti nelle ultime gare, come dicevo prima. Difficile da dimostrare perché non abbiamo il ritmo che avevamo all’inizio dell’anno ma il modo in cui comunichiamo, il modo in cui prendiamo le decisioni è migliore. Certo ci sono stati alcuni errori, ma penso che abbiamo preso decisioni migliori il giorno della gara. Gomme, strategia e ovviamente affidabilità che non possiamo dimenticare, sono le tre cose su cui ci concentreremo”.