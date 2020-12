F1 | Ferrari, Binotto: “Vettel vero professionista, non ha avuto una macchina competitiva”

Tra gli argomenti trattati da Binotto nel pranzo di Natale in casa Ferrari c’è stato anche quello relativo all’addio di Sebastian Vettel. Sul tedesco, a cui la scuderia di Maranello ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza quest’anno decidendo così di affiancare Carlos Sainz a Charles Leclerc, il team principal della Rossa ha espresso parole importanti anche se ha ritenuto giusta la strada del cambiamento intrapresa dalla squadra.

Quella disputata domenica scorsa ad Abu Dhabi è stata l’ultima gara di Vettel al volante di una Ferrari. Il quattro volte campione del mondo ha chiuso la sua esperienza in rosso con 14 vittorie, che lo fanno il terzo pilota del Cavallino con il maggior numero di vittorie alle spalle di due mostri sacri come Michael Schumacher (72) e Niki Lauda (15), ma senza la conquista di quel titolo iridato a lungo inseguito.

“Sebastian ha avuto una stagione molto difficile quest’anno – ha ammesso Binotto – Non ha mai trovato il giusto feeling con la monoposto. Non è stato facile per lui. Seb è stato un vero professionista fino alla fine, semmai è stata colpa nostra per non avergli fornito una macchina competitiva. Credo che abbiamo preso la giusta decisione guardando al futuro. Per noi è importanti costruire solide basi e questo si può fare con due giovani di talento che abbiamo oggi”.