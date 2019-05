F1 | Ecclestone non sarà presente ai funerali di Lauda: “Per me è ancora vivo”

Bernie Ecclestone, in un’intervista rilasciata alla Bild, ha dichiarato che non sarà presente ai funerali di Niki Lauda che verranno celebrati domani a Vienna. L’ex patron della Formula Uno ha infatti motivato la sua assenza affermando che preferisce ricordare in vita il tre volte campione del mondo, scomparso all’inizio della scorsa settimana all’età di 70 anni.

“Non voglio vedere Niki morto, per me è ancora vivo – ha sottolineato Ecclestone, legato da una profonda amicizia con Lauda -. A fine aprile io e Fabiana siamo andati a visitarlo in Svizzera ed era già molto debole, mi ha preoccupato molto. Sapevamo che non sarebbe tornato alla vita normale. Ha lasciato questo mondo con orgoglio”.

Piero Ladisa

